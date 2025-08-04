Senhoras e senhores, o Brasil não está numa ditadura

Manifestantes na Capital exibiram cartazes contra Alexandre de Moraes e Lula, durante manifestação no domingo (3). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O escritor português Eça de Queiroz deve se revirar no túmulo cada vez que um jornalista precisa incorporar o espírito do Conselheiro Acácio, aquele personagem de O Primo Basílio que só dizia o óbvio. Sem a formalidade, a pompa e o pedantismo do conselheiro Acácio, é preciso dizer para quem exibiu cartazes mentirosos nas manifestações bolsonaristas de domingo que o Brasil não está numa ditadura.

A prova mais eloquente de que estamos numa democracia é que líderes políticos e cidadãos sem mandato se enrolaram na bandeira do Brasil e foram para as ruas criticar o ministro Alexandre de Moraes, o STF, o presidente Lula e o que chamaram de ditadura.

Ora, pois, diria Eça espanando a poeira dos séculos. Quem viveu na ditadura iniciada com o golpe militar de 1964 sabe muito bem a diferença entre o que foram os Anos de Chumbo e esse momento em que estamos vivendo. Se estivéssemos numa ditadura, as manifestações de domingo teriam sido dissipadas a patas de cavalo, balas de borracha e gás lacrimogêneo.

Se estivéssemos numa ditadura como dizem muitos dos que chamam o golpe de “revolução de 64” ou mesmo de “Redentora”, não estaríamos nós, jornalistas, escrevendo o que pensamos e publicando sem a presença de um censor nas redações. Não haveria essa avalanche de críticas ao presidente da República, chamado nos palanques por adjetivos impronunciáveis diante das crianças nas casas das “famílias de bem”.

Numa ditadura, senhoras e senhores, quem ousa contestar o regime é preso, torturado, morto. Foi assim no Brasil, no Chile, no Uruguai e na Argentina. “Ah, mas e a prisão domiciliar de Bolsonaro? E a proibição de usar as redes sociais? E o processo contra ele no Supremo? E os presos do 8 de janeiro?”.

Precisamos voltar um pouquinho no tempo para lembrar que Bolsonaro não aceitou o resultado da eleição e tentou dar um golpe para continuar no poder. Que se tentou criar o caos em Brasília com incêndios a carros e ameaça de invasão à sede da Polícia Federal.

Leia Mais Como o tarifaço de Trump impacta na eleição presidencial de 2026

Que fracassou um ato terrorista que previa explodir um caminhão carregado de combustível dos arredores de Brasília, o que permitiria invocar a Garantia da Lei e da Ordem e/ou decretar estado de defesa ou se sítio. Que Bolsonaro tentou dar uma interpretação particular ao artigo 142 da Constituição para impedir a posse do eleito.