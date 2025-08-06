Senadores se acorrentam à Mesa para chamar atenção

Senadores se enrolaram em correntes na ocupação da Mesa Diretora da Casa. Izalci Lucas @izalci / Instagram/Reprodução

A imagem de senadores fingindo estar acorrentados à Mesa Diretora do Senado Federal, como se não saíssem para comer ou usar o banheiro, cumpre à risca a meta de seus protagonistas de chamar atenção. Daria no mesmo se os senadores pendurassem um abacaxi no pescoço, mas optaram pela corrente pelo simbolismo.

“Eu só saio daqui morto ou com uma resposta concreta para uma população que exige reação diante da escalada de poder de um único homem, que está levando o país para a vala! A paciência tem limites, e todas as tratativas até aqui não foram cumpridas. Nós estamos com o povo!”, bravateou o senador Magno Malta (PL-ES) nas redes sociais.

Resposta concreta, para o senador, é a abertura de um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

O folclórico Magno Malta conseguiu o que queria: virou notícia em todos os sites, com direito a foto supostamente acorrentado, na companhia de outros senadores, como Damares Alves (Republicanos-DF), que pediu autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro e inspecionar as condições em que está sendo cumprida a prisão domiciliar. Damares poderia ter dito que deseja visitar o amigo para ver como está sua condição psicológica, mas inspecionar a prisão que é a própria casa soa como piada.

A ocupação da mesa não impediu que, nesta quarta-feira (6), as comissões do Senado trabalhassem normalmente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avisou que não vai aceitar ou ceder a chantagens e convocou os líderes para uma reunião na residência oficial.