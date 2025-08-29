Heinze votou contra projeto que protege crianças na internet; saiba qual é a justificativa

Senador Luis Carlos Heinze durante evento em Caxias do Sul, em março. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

Como pode um senador votar contra um projeto para proteção das crianças e adolescentes nas redes sociais? Essa pergunta tem se repetido desde quarta-feira (27), quando o Senado aprovou o projeto apelidado de "PL da Adultização", com apenas quatro votos contrários — um deles o do gaúcho Luis Carlos Heinze (PP).

Questionado pela coluna, Heinze respondeu com uma extensa nota encaminhada por seu chefe de Gabinete (leia na íntegra abaixo). Na nota, Heinze reconhece a necessidade de proteger menores de idade no ambiente digital, mas argumenta que o projeto aprovado é "deficiente pela falta de especificidade". O senador entende que o texto não deixa claro o que seria "conteúdo impróprio" e supõe que a lei possa ser usada para "ações indevidas de controle das redes".

"O que pode levar à remoção de materiais legítimos de cunho educativo ou de interesse público. Além disso, a proposta ainda abre brechas perigosas para que seja feito um uso político do tema como justificativa a ações de controle indevido nas redes", diz a nota do senador.

No seu perfil no X, antes da votação, Heinze comunicou que a pauta seria analisada pelo plenário do Senado, afirmando que está compromissado "com a causa e com as futuras gerações", mas alertou: "Não podemos aceitar que Lula e o PT usem essa pauta para censurar os brasileiros e calar vozes. Proteção não é controle e liberdade não se negocia!".

O senador ainda critica a autoridade autônoma, criada pelo projeto para zelar, editar regulamentos e procedimentos e fiscalizar o cumprimento da nova legislação. Para Heinze, a medida não especifica os limites para atuação da autoridade ou quais os mecanismos de transparência que serão adotados.

De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), o projeto de lei 2.628/2022 prevê mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantojuvenil nas redes. Além disso, cria regulações para o uso de plataformas e jogos online por crianças e adolescentes. No texto são estabelecidas obrigações aos provedores de redes sociais para impedir que crianças e adolescentes façam uso dessas plataformas.

De acordo com a proposta, seria possível a utilização desde que haja vinculação das redes sociais de crianças e adolescentes a um responsável. Outra obrigação é que as big techs façam a remoção de conteúdos considerados abusivos para este público.

Leia a nota na íntegra

O senador entende a necessidade de proteger menores de idade dentro do ambiente digital, mas o projeto, embora tenha recebido aperfeiçoamentos, ainda é deficiente nesse aspecto pela falta de especificidade. O texto não define com clareza o que seria o “conteúdo impróprio”, o que pode levar à remoção de materiais legítimos de cunho educativo ou de interesse público. Além disso, a proposta ainda abre brechas perigosas para que seja feito um uso político do tema como justificativa a ações de controle indevido nas redes.

O Online Safety Act, regulação dos meios digitais no Reino Unido, também que foi construído sob o argumento da proteção infantil. Não faz nem um ano que entrou em vigor. Se você procurar as notícias de lá, vai ver que a legislação rapidamente se desdobrou em medidas de restrição ampla nas redes sociais.

Outro problema que o senador identificou foi o fato da proposta responsabilizar indistintamente toda a cadeia online, de plataformas a lojas de aplicativos. Esse tipo de medida gera insegurança jurídica e afasta investimentos em inovação. Porque não abrange só big techs. Ainda no Reino Unido, após a legislação ser implementada, empresas da área com menos recursos estão tendo que bloquear completamente o acesso de usuários ou encerrar as operações, porque não conseguem cumprir os novos requisitos.

Outro ponto crítico do projeto é a criação dessa “autoridade” para regular os conteúdos. Em momento algum são explicados os limites claros de atuação ou quais mecanismos de transparência serão utilizados. Quais serão os critérios? Quem vai decidir?

Então existe toda uma problemática. O motivo é nobre, e por isso mesmo não podemos fazer de qualquer jeito. Porque além de corrermos o risco do objetivo não ser atingido, a proteção das crianças pode se tornar um pretexto para censura permanente.