Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Logo ali
Notícia

Secretário propõe estender ferrovia Porto Alegre-Gramado até Caxias do Sul

Novo aeroporto de Vila Oliva é um dos atrativos do município na empreitada

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS