Secretário propõe estender ferrovia Porto Alegre-Gramado até Caxias do Sul

Caberlon esteve no Piratini para semear a ideia. Mateus Raugust / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Diante da autorização para a construção da ferrovia entre Porto Alegre e Gramado, a prefeitura de Caxias do Sul não perdeu tempo: o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, esteve no anúncio, no Palácio Piratini, e semeou a ideia de levar a linha até Caxias.

— Estamos em cima da Serra. Não tem rampa, túnel, nada até lá — salientou Caberlon, em conversa com Renato Ely, administrador da empresa SulTrens, que está à frente do projeto.

Além da ausência de barreiras físicas, outro atrativo vendido por Carbelon é o novo aeroporto de Vila Oliva, que tem conclusão prevista para 2027.

A distância entre Caxias do Sul e Gramado é de 68 quilômetros, no caminho pela RS-235. Em linha reta, cairia quase que pela metade.

Data marcada