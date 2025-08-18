Secretária de obras pega a estrada para ver de perto como andam projetos do Estado

Obra da barragem do Jaguari, em São Gabriel, deve ficar pronta no primeiro semestre de 2026. Ariel Engster / Divulgação

Depois de dois anos dedicados à reestruturação da Secretaria de Obras Públicas e mapeamento dos problemas nas escolas, a secretária Izabel Matte resolveu colocar o pé na estrada para acompanhar o andamento dos projetos do governo do Estado. Nesta segunda-feira (18), Izabel iniciou o roteiro pela Fronteira Oeste, o maior desde que assumiu o cargo em 2023. Na semana passada ela esteve no Vale do Sinos e região central.

Levando um par de botas no porta-malas, a secretária vai passar por Santana do Livramento, Dom Pedrito, São Gabriel, Uruguaiana e Alegrete durante esta semana, até retornar para a Capital no sábado (23). Além de vistoriar e autorizar o início de obras em escolas — uma das prioridades do segundo mandato do governador Eduardo Leite —, Izabel acompanhará a construção das barragens dos arroios Jaguari, em São Gabriel, e Taquarembó, em Dom Pedrito.

Já se passaram mais de 15 anos desde que as duas obras foram iniciadas, em 2009. Vencidos os entraves burocráticos e técnicos que emperravam a conclusão das barragens, o governo planeja entregar as duas construções até o final de 2026.

As duas obras vão garantir abastecimento de água para pecuária e irrigação de cerca de 117 mil hectares em culturas como arroz, soja e milho. O governo entende que as barragens têm papel ambiental fundamental, pois funcionarão como reservatório de água em tempos de estiagem e regulador da altura dos rios em período de cheias.

Pela primeira vez, Eduardo Leite vai visitar as obras da barragem do Jaguari. A agenda, junto com a secretária, está prevista para quinta-feira (21). Esta deve ser a primeira a ficar pronta, com entrega estimada para o primeiro semestre de 2026. O investimento total é de R$ 319 milhões (R$ 202 milhões do Estado e R$ 116,7 milhões da União).