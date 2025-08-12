Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Faltou dar o "aceite"
Secretaria da Educação rejeita emenda de R$ 600 mil de Any Ortiz para escola de Guaíba

Deputada destinou recursos para cobertura da quadra do Instituto de Educação Gomes Jardim, mas dinheiro voltou

Rosane de Oliveira

