Secretaria da Educação rejeita emenda de R$ 600 mil de Any Ortiz para escola de Guaíba

Any recebeu Maranata no seu gabinete nesta terça-feira (12). André Cunha / Divulgação

A deputada Any Ortiz (Cidadania) está inconformada. Ela destinou R$ 600 mil para a cobertura da quadra de esportes do Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim, de Guaíba, e o dinheiro foi bloqueado porque a Secretaria Estadual de Educação não deu o “aceite”. Essa confirmação do interesse em receber os recursos, que exige a apresentação de um plano de trabalho, é exigida pela Câmara para liberar o dinheiro.

Any destinou outros R$ 600 mil para escolas municipais de Guaíba e a emenda foi liberada sem problemas. Com esse dinheiro, o prefeito Marcelo Maranata conseguirá cobrir a quadra de esportes de duas escolas.

— Eu estive na escola Gomes Jardim, que tem 1,2 mil alunos, e anunciei que mandaria a emenda, porque não posso aceitar que as crianças sejam impedidas de fazer atividades físicas em dias de frio e chuva ou de calor escaldante. Os alunos e professores ficaram muito felizes, mas agora vem esse balde de água fria — lamentou Any.

Maranata, que nesta terça-feira (12) esteve no gabinete da deputada, conta que participou do anúncio, com auditório lotado, e lamenta a omissão da Seduc:

— É um sonho dessa escola que está fazendo 100 anos em 2026. Era o presente da escola, a comunidade toda esperando. A Any mandou R$ 600 mil para o município e com esse dinheiro vou fazer cobertura (das quadras) de duas escolas, a Breno Guimarães e a Escola Inácio de Coado.

Any e Maranata estão tentando encontrar uma forma jurídica de Guaíba não perder o recurso. A deputada já teve outras duas experiências malsucedidas quando tentou direcionar emendas para a cobertura de quadras de esportes de escolas de Erechim e São Valentim. O dinheiro acabou sendo direcionado para o custeio, que, embora necessário, não era a finalidade da emenda.