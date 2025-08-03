Santa Maria inaugura Banco Vermelho para prevenir a violência contra a mulher

Prefeito Rodrigo Decimo inaugurou banco no centro da cidade Guilherme Brum / PMSM,Divulgação

Que diferença um banco pode fazer na vida de uma pessoa, de uma família, de uma cidade? Em Santa Maria, o Banco Vermelho, localizado no Calçadão Salvador Isaia, é uma tentativa de chamar a atenção da sociedade para o combate à violência contra a mulher.

Foi pela certeza de que a informação pode ser a diferença entre a vida e a morte que o prefeito Rodrigo Decimo (PSDB) aderiu à campanha Banco Vermelho. Inaugurado nesse sábado (2), o espaço exibe mensagens de apoio a mulheres vítimas de violência – como “Não se cale, não se culpe. Denuncie” e o slogan nacional da campanha, “Sentar e refletir. Levantar e agir” – além de divulgar telefones para denúncias.

— O Banco Vermelho é um símbolo poderoso em nossa cidade. Ele representa o compromisso de Santa Maria em lutar pelo fim da violência contra a mulher. Não é apenas um assento, é um lembrete diário de que nenhuma mulher está sozinha e de que a denúncia é o primeiro passo para a liberdade — disse o prefeito.

O Banco chama a atenção para as diversas formas de violência que afetam as mulheres e que, muitas vezes, culminam em feminicídio. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelam que o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídios – com uma mulher assassinada a cada seis horas.

— Queremos que cada mulher que passar por aqui sinta a força da nossa comunidade a seu favor, encorajada a buscar ajuda e a reconstruir sua vida com segurança e dignidade. Esta iniciativa se soma aos nossos esforços contínuos para construir uma cidade mais justa e segura para todas — afirmou a vice-prefeita, Lúcia Madruga.

O Banco Vermelho é iniciativa da prefeitura de Santa Maria, em parceria com o Instituto Banco Vermelho, de Pernambuco, e conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim).

Rede de apoio em Santa Maria

A população feminina pode contar com uma rede de apoio especializada, como o Centro de Referência da Mulher, que oferece assistência social para mulheres em situação de violência, com ou sem medida protetiva.

O Centro atende encaminhamentos da rede – hospitais, unidades de saúde, serviços socioassistenciais, Casa de Passagem, entre outros –, realiza o acompanhamento de vítimas com medida protetiva de urgência e presta acolhimento por demanda espontânea.

Leia Mais Como identificar um relacionamento abusivo e ajudar uma vítima de violência doméstica?

Em situações de perigo iminente, as mulheres podem acionar o 190 da Brigada Militar ou o 197 da Polícia Civil. Santa Maria também conta com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), responsável pela prevenção, apuração e investigação.