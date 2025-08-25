RS e Itália planejam roteiro conjunto para valorizar turismo e cultura nas Missões Jesuíticas

Cônsul-geral, Valerio Caruso (esq.), foi recebido pelo secretário Eduardo Loureiro no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Rafael Varela / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Desde que assumiu a Secretaria da Cultura, no final de abril, Eduardo Loureiro mantém como prioridade as comemorações dos 400 anos das Missões Jesuíticas, que serão celebrados em 2026. Com foco no fortalecimento do turismo na região, o secretário reuniu-se nesta segunda-feira (25) com o cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso. No encontro, definiram um roteiro conjunto pelas cidades missioneiras.

A visita está prevista para novembro e incluirá as ruínas de São Miguel das Missões — sítio arqueológico que é reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial, cultural e natural —, além de Santo Ângelo, Santa Rosa e Ijuí. Caruso afirmou que aproximar o consulado dos municípios missioneiros, especialmente durante os 150 anos da imigração italiana no Estado, pode atrair visitantes europeus e ampliar a visibilidade da região.

— Precisamos estar mais conectados com um local onde a nossa comunidade é tão forte. Todo o Rio Grande do Sul foi influenciado pela italianidade. Avançar em cada canto do Estado potencializando esse cenário é um grande desafio, e a Itália está comprometida em protagonizar mais este processo de desenvolvimento com os gaúchos — disse o cônsul.

Loureiro assumiu a secretaria com a promessa de efetivar o programa de desenvolvimento dos 400 Anos das Missões, que prevê alavancar cultura, turismo e infraestrutura. O secretário conhece bem o tema e as necessidades de cada setor na região, já que é missioneiro e ex-prefeito de Santo Ângelo.

