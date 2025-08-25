Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

400 anos
Notícia

RS e Itália planejam roteiro conjunto para valorizar turismo e cultura nas Missões Jesuíticas

Visita prevista para novembro tem por objetivo atrair visitantes europeus e ampliar visibilidade da região missioneira

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS