Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Crônica de domingo
Notícia

Reflexões sobre fazer 65 anos sem medo de desafios

A idade não pode ser obstáculo para aprendermos coisas novas

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS