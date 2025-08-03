Reflexões sobre fazer 65 anos sem medo de desafios

Flor de pessegueiro. Rosane de Oliveira / Agencia RBS

Na terça-feira (5) farei 65 anos. Não digo 6.5 nem 50+15, muito menos 60+5. São 65 anos mesmo, muito bem vividos, apesar das cicatrizes dos dias difíceis e das dores das perdas. Mesmo diante da certeza de que cada aniversário é um ano a menos pela frente, comemoro agosto inteiro, celebro a vida e faço um encontro de contas comigo mesma. O saldo é positivo.

Posso me considerar uma pessoa privilegiada por ter uma família que me apoia desde sempre — e esteve ao meu lado quando precisei fazer o tratamento que me garantiu mais algum tempo por aqui. Nem todos os casamentos sobrevivem ao câncer e meu marido esteve ao meu lado em todas as fases. São mais de 40 anos juntos e sempre temos assunto para conversar na hora em que paramos de escrever, porque essa é a vida dos dois.

Tenho dois filhos que me deram a oportunidade de conhecer o amor incondicional, esse clichê que nove entre 10 mães usam para falar do significado de gerar, dar à luz, amamentar e criar até que aprendam a voar por conta própria. Tenho amigos que entraram na minha vida em diferentes fases e seguem ao meu lado, prontos para estender a mão. Na corrida louca que é a vida de quem trabalha com notícia, fico devendo abraços, telefonemas, encontros — mas quando nos abraçamos parece que o tempo não passou. Isso não tem preço.

Trabalho com carteira assinada desde os 16 anos e nunca fui demitida. Só no Grupo RBS estou há 33 e começo cada dia com o entusiasmo da menina que se formou aos 21 anos e começaria tudo outra vez, se preciso fosse. Por que não me aposento?— perguntam meus desafetos nas redes sociais. Respondo com sinceridade. Posso parar quando quiser, mas tenho fôlego para mais alguns anos anos, a despeito da agressividade dos que não sabem divergir sem odiar.

Aprendi a ignorar os seres que saem do esgoto para agredir, bloqueio quando os vejo, mando para o lixo eletrônico se o ataque vier por e-mail. Tenho a alegria de contar com milhares de ouvintes e leitores que concordam comigo ou discordam de forma civilizada, patrimônio intangível, que não precisa ser declarado ao Imposto de Renda.

Rosas de todas as cores no florescem no jardim. Rosane de Oliveira / Agencia RBS

Quando me aposentar, é certo que não serei uma velhinha de cadeira de balanço. Tenho milhares de livros à minha espera, filmes que quero ver ou rever, trabalho voluntário para fazer, um jardim com rosas que exigem atenção, uma horta e um pomar. Ontem passei parte do dia a replantar as orquídeas que estavam pedindo espaço nos vasos, plantei sementes para esperar a primavera e vi que as papoulas estão nascendo em pleno inverno. Isso é vida para quem nasceu e cresceu na roça.

Nesses anos todos, precisei me reinventar tantas vezes que não aceito o rótulo de "idosa" como são chamadas as pessoas com mais de 60 anos. Meu próximo passo é aprender tudo o que for possível sobre inteligência artificial, porque sei que ela veio para ficar e estará no dia a dia de todas as profissões. Tenho certeza de que no jornalismo não serei substituída por ela, mas por um ser humano que tenha curiosidade para perguntar, paixão por escrever e a utopia de ajudar a melhorar o mundo.