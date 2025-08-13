Quatro presidenciáveis se encontram em debate no AgroForum

Ratinho, Caiado, Tarcísio e Leite sentaram-se lado a lado no evento. Vitor Rosa / Palácio Piratini,divulgação

Quatro governadores listados entre os possíveis candidatos à Presidência em 2026 se encontraram no mesmo painel nesta quarta-feira (13) no AgroForum, em São Paulo: Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ratinho Júnior, do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás, e o gaúcho Eduardo Leite.

Como estão no mesmo partido, o PSD, Ratinho e Leite são concorrentes internos, mas podem acabar disputando o Senado se Tarcísio for candidato pelo Republicanos, opção preferencial do presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Todos concordaram com a necessidade de reformas e criticaram o governo Lula, com maior ou menor veemência. No encontro, Leite destacou a experiência do Rio Grande do Sul com equilíbrio fiscal e seu impacto na eficiência da máquina pública:

— O Rio Grande do Sul mostrou na prática que responsabilidade fiscal não é inimiga de programas sociais e investimentos públicos.

Ao falar sobre os desafios para o desenvolvimento do país, o governador reforçou a necessidade de criação de ambientes político e econômico estáveis para garantir investimentos:

— O que mais os investidores querem é previsibilidade. Regras do jogo estáveis são fundamentais para quem quer empreender e investir, para que possa saber que seu sucesso vai depender do seu esforço, e não de regras que mudam por interesses. Isso envolve sobriedade, equilíbrio e sensatez.

Caiado foi o mais duro nas críticas ao governo federal e disse que, enquanto Lula for presidente, não haverá ajuste fiscal.

Ratinho disse que basta “uma pessoa normal” ser eleita para a Presidência em 2026 para que o Brasil decole. Destacou a força do agronegócio no país e disse que o país não pode perder oportunidades.