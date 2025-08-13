Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

De olho em 2026
Quatro presidenciáveis se encontram em debate no AgroForum

Promovido pelo BTG Pactual, evento reuniu Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado

