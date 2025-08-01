Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Reação
Notícia

PT e Novo protocolam requerimentos para derrubar penduricalhos de procuradores e auditores no RS

Bancada petista apresentou iniciativas nesta sexta-feira (1º)

Henrique Ternus

