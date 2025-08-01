PT e Novo protocolam requerimentos para derrubar penduricalhos de procuradores e auditores no RS

Bancada do PT entra na briga contra os penduricalhos criados por Leite para o governo do RS. Vanessa Vargas / Divulgação

Prestes a voltar do recesso, a bancada do PT na Assembleia Legislativa apresentou nesta sexta-feira (1º) quatro requerimentos que visam derrubar o penduricalho criado pelo governador Eduardo Leite para procuradores e auditores fiscais do Estado. Os petistas pretendem suspender os decretos de Leite por meio de Projetos de Decreto Legislativo (PDL).

O líder da bancada, deputado Miguel Rossetto, já havia indicado que esse seria o caminho para enfrentar a medida, quando relatou perplexidade com a decisão do governador. Os requerimentos não foram protocolados antes em função do recesso parlamentar, já que os decretos de Leite foram publicados no primeiro dia da parada dos deputados.

— A PGE e a Fazenda têm excelentes profissionais, que merecem ser bem remunerados. Mas para a bancada, teto é teto. A iniciativa representa mais um penduricalho em benefício das carreiras mais bem remuneradas do serviço público estadual, colocando em xeque o discurso de austeridade fiscal do governo — critica Rossetto.

Os quatro decretos de Leite foram publicados no Diário Oficial do Estado em 17 de julho, primeiro dia de recesso da Assembleia — o que irritou deputados da oposição. Sem enviar projeto para o Legislativo, o governador criou a licença compensatória — um dia de folga a cada três trabalhados — para procuradores e auditores fiscais da Secretaria da Fazenda, sem previsão de conversão em dinheiro.

Pelo Novo, o deputado Felipe Camozzato optou pela mesma alternativa. No dia 18, ele protocolou requerimentos para que a Assembleia encaminhasse PDLs para sustar os decretos de Leite.

Camozzato tenta recriar a frente parlamentar para enfrentar os privilégios dos órgãos de Justiça do RS, e conta com o apoio dos deputados do PT e do PCdoB para isso. A bancada petista — que ainda não assinou a recriação — garantiu que daria suporte à iniciativa, em troca do apoio de Camozzato e outros deputados da direita nas propostas de emenda à Constituição estadual (PEC) para barrar legalmente os supersalários das carreiras jurídicas no Estado.

A decisão sobre apoiar ou não a recriação da frente parlamentar será tomada na próxima terça-feira (5), durante reunião da bancada.

Trâmite dos PDLs

A proposta de decreto legislativo é enviada à mesa diretora, que fica responsável por redigir o texto e encaminhar para a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Há espaço de 10 dias para defesa do governador durante a análise da comissão, que pode aprovar ou rejeitar o PDL.