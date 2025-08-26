Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Troca-troca partidário
Análise

PSD faz strike nas prefeituras do PSDB, e Kassab vem ao Sul para levantar o troféu 

Ato coletivo de filiações está marcado para sábado, das 9h ao meio-dia, na sede da Amrigs

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS