PSD faz strike nas prefeituras do PSDB, e Kassab vem ao Sul para levantar o troféu 

Gilberto Kassab (E) e Eduardo Leite (D) Maurício Tonetto / Divulgação

Nenhuma figura ilustra melhor o que o PSD fará com as prefeituras do PSDB no Rio Grande do Sul do que um jogo de boliche, o nosso velho e conhecido “bolão”. Jogando em dupla, o governador Eduardo Leite e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, farão um strike nas prefeituras conquistadas pelos tucanos em 2024.

O barulho da queda dos 10 pinos na primeira bola do lance está ensurdecendo os que resistem no PSDB e explica a fúria do vereador Moisés Barboza, presidente do partido em Porto Alegre.

No sábado, das 9h ao meio-dia, na sede da Amrigs, em Porto Alegre, Leite e Kassab subirão ao palco para receber os troféus — mas o torneio continua e terá a grande final no início de abril, com a janela partidária que deve dizimar a bancada do PSDB na Assembleia Legislativa e ainda levar o deputado federal Lucas Redecker para o PSD. A previsão é de que o PSD conquiste 30 dos 35 prefeitos do PSDB.

No evento batizado de O Futuro está Chamando — Encontro de Filiações, Kassab e Leite vão dar solenidade às filiações. Entre os prefeitos que migrarão para o PSD estão Adiló Didomenico, de Caxias do Sul, e Rodrigo Decimo, de Santa Maria, duas cidades consideradas “jóias da coroa” no Rio Grande do Sul, porque estão entre os cinco maiores colégios eleitorais. A eles se soma Luiz Zaffalon, de Gravataí, um dos municípios mais ricos da Região Metropolitana.

Hoje, o PSD tem um deputado federal, um estadual e 12 prefeitos. Entre eles, Pedro Almeida, de Passo Fundo.