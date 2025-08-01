Projeto do Plano Diretor tem pontos polêmicos que precisam ser discutidos antes da votação

Altura de prédios e recuo de construções estão entre os pontos a serem debatidos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os repórteres Gabriel Jacobsen e Paulo Egidio passaram os últimos dias debruçados sobre o projeto do Plano Diretor de Porto Alegre, que será discutido em audiência pública na próxima semana. Esta coluna já tratou genericamente dos conceitos usados na formatação no plano, mas, conforme os repórteres vão se aprofundando no estudo das medidas, surgem informações que precisam ser debatidas com a sociedade. Porque são mudanças profundas, que terão impacto na vida dos porto-alegrenses por muitas e muitas décadas.

Sempre que se fala em Plano Diretor, a visão simplista é de que se trata de discutir a altura permitida dos prédios em cada bairro. Esse é um dos pontos mais polêmicos, naturalmente, mas um plano diretor é muito mais do que a discussão sobre verticalizar a cidade, como propõe o prefeito Sebastião Melo.

Um estudo jurídico produzido pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística do Ministério Público concluiu que a minuta do novo Plano Diretor contém uma série de omissões e de regras inconstitucionais. As mais graves seriam a ausência de mapeamento das áreas de risco e de medidas de proteção contra desastres. O estudo já foi enviado à prefeitura.

O MP também considera que apenas uma audiência pública é insuficiente para o debate social adequado sobre o novo plano — e nesse ponto não há como discordar. Mesmo que a população lote o Araújo Vianna no dia da audiência pública, como discutir com serenidade e consistência em apenas uma sessão, com 3 mil pessoas?

Além da construção de prédios de até 130 metros de altura no Centro Histórico, Quarto Distrito, Zona Norte, áreas próximas à beira do Guaíba e às margens das grandes avenidas, como Ipiranga, Protásio Alves e outras, a prefeitura propõe reduzir a distância entre os prédios, acabando com a lógica atual em que edifícios mais altos precisam ter uma margem de recuo maior.

O que isso significa? Apartamentos menos ensolarados em uma cidade conhecida pela umidade no inverno. Outro ponto é a previsão de que se possa construir os primeiros andares de estacionamento ocupando toda a extensão do terreno e respeitar os recuos só a partir das torres. Será isso qualidade de vida?

A lógica do adensamento é trazer as pessoas para mais perto de onde há serviços consolidados e que a pessoa fique mais perto do trabalho. Na teoria, tudo certo, mas e na prática? Serão os preços de um apartamento no 30º andar da Ipiranga acessíveis para quem depende de programas como o Minha Casa, Minha Vida? Ou os terrenos subirão tanto com essa liberação de alturas que os pobres continuarão sendo obrigados a morar na periferia ou se mudar para outra cidade?

Porto Alegre é, de fato, uma das últimas capitais a ampliar a altura dos seus prédios — a prefeitura diz que o plano foi inspirado em Cingapura (que raríssimos porto-alegrenses conhecem) e em cidades do Brasil, como Curitiba, que quem conhece sabe estar muito distante da nossa realidade de ruas estreitas, trânsito congestionado e sistema deficitário de transporte coletivo.