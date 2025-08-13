Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Educação 
Programa de incentivos cria 14º salário para professores, diretores e servidores de escolas 

Pagamentos extras serão vinculados ao cumprimento de metas de aprendizagem e frequência escolar. Alunos receberão prêmio por desempenho

Henrique Ternus

