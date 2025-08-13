Programa de incentivos cria 14º salário para professores, diretores e servidores de escolas 

Diretores lotaram o Teatro da Feevale em Novo Hamburgo Henrique Ternus / GZH

Para uma plateia repleta de diretores e gestores da rede estadual, o governador Eduardo Leite anunciou um grande plano de incentivos destinado a impulsionar os índices de aprendizado no Rio Grande do Sul. Batizado de Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, o plano prevê o pagamento de um bônus para professores, diretores, servidores e alunos de escolas que atingirem as metas pactuadas com a Secretaria Estadual de Educação. Esse bônus será equivalente a um 14º salário nas escolas que atingirem as metas.

O programa está baseado em duas frentes. Uma delas busca reconhecer os resultados dos profissionais da área, e a outra premiar os estudantes pelos objetivos alcançados.

Para todos os servidores da educação, o governo está instituindo o 14º salário, proporcional ao cumprimento das metas estabelecidas para o Ideb, que mede o nível da educação no Estado. Leite deu o exemplo de uma escola que atingiu nota 4 no Ideb de 2023 e tem como meta chegar a 4,5 em 2025. Se o resultado for 4,4 — o que representa 80% do objetivo —, o salário adicional também será de 80% do vencimento do mês anterior.

Além disso, os professores receberão uma bonificação proporcional à frequência escolar dos alunos. Neste caso, as bonificações variam entre R$ 2,4 mil e R$ 7,2 mil para gestores e entre R$ 1,68 mil e R$ 5,04 mil para a equipe.

O foco da Secretaria da Educação neste momento é atingir um bom desempenho nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que serão realizadas em outubro. Banners e painéis espalhados pelo evento destacam a avaliação como “o maior Saeb da história”.

Posicionar o ensino público gaúcho entre os três melhores do país, no topo do Ideb, é um dos objetivos da Agenda da Educação 2025-2035, que foi apresentada por Leite em fevereiro deste ano.

Como será a premiação para os estudantes

Para os alunos, a premiação vai ser concedida de acordo com o desempenho e a participação nas provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS (Saers) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Serão bonificados os três melhores colocados por turma na prova do Saers, com prêmios de R$ 1 mil a R$ 3 mil, de acordo com a classificação. Também serão feitos sorteios de prêmios em dinheiro para alunos das turmas que atingirem 80% de presença mínima nas provas.