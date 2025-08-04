Prisão domiciliar de Bolsonaro era previsível após o desrespeito às medidas do STF

Jair Bolsonaro ficará em prisão domiciliar a partir de agora. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Era mais do que previsível que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes fosse apertar o cerco contra o ex-presidente Jair Bolsonaro após a participação dele na manifestação de domingo (3).

Houve um claro desrespeito à medida cautelar imposta pelo STF quando o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma ligação de vídeo e mostrou o pai no telão do ato público em Copacabana. Na Avenida Paulista, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez o mesmo. O ex-presidente deveria ficar em silêncio, em casa, à noite ou nos finais de semana.

Moraes foi enfático na sua decisão: "A justiça é cega, mas não é tola. A Justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A Justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares — pela segunda vez — deve sofrer as consequências legais".

Provavelmente por orientação dos advogados, o vídeo foi apagado, mas continuou nas redes do vereador e também filho do presidente Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Ao usar as redes sociais para disseminar uma ideia, provocou a decisão de Moraes.

Como não estamos em uma ditadura e todos têm o direito de apelar à Justiça. Cabe aos advogados de Bolsonaro recorrer da decisão.