Presidente da OAB-RS pede reação do Congresso a "excessos" do STF e alerta para crise institucional

Homenagem foi entregue a Leonardo Lamachia (centro) pelos deputados Nadine Anflor (PSDB) e Gustavo Victorino (Republicanos). Diego Mendes / OAB-RS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Durante a solenidade em que recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, o presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, usou seu discurso para defender a democracia e criticar decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF). A honraria foi entregue na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (11), por proposição do deputado Gustavo Victorino (Republicanos).

Sob os olhares atentos de familiares, representantes da Justiça — como os presidentes do Tribunal de Justiça do RS, Alberto Delgado Neto, e do Ministério Público, Alexandre Saltz —, e parlamentares — entre eles os deputados federais Marcel Van Hattem (Novo) e Luciano Zucco (PL), Lamachia afirmou que o país vive um momento "difícil e complexo".

A manifestação foi recheada de pausas para aplausos, mesmo que tímidos em muitas das vezes. Para o advogado, "o silêncio não é uma opção" diante de qualquer espécie de golpe, ditadura ou rompimento da Constituição, "seja pela violência ou pela via judicial".

— O Supremo Tribunal Federal tem como missão garantir a aplicação da Constituição, promover a paz social e a segurança jurídica e não ao contrário, como tem feito em algumas decisões que não contribuem para a estabilidade institucional. A defesa da democracia, patrocinada em momentos recentes da República pelo Supremo, não é um cheque em branco que agora possa a Suprema Corte se sentir autorizada, em algumas decisões, a violar a lei e prerrogativas da advocacia.

Sobre os acusados de tentativa de golpe no 8 de Janeiro, Lamachia defendeu que sejam julgados "na forma da lei" e pela "instância competente". Ele cobrou que o Congresso Nacional reaja ao que classificou de "excessos" do STF e não se omita diante do que classificou como uma crise institucional.

— O Congresso Nacional deve agir imediatamente para que cessem os excessos do Supremo Tribunal Federal, afastando-se da sua grave omissão, que é responsável, em boa medida, pela crise institucional na qual o país está mergulhado.

Lamachia reforçou também que a Constituição deve funcionar como "instrumento de limitação do poder" e não como "ferramenta de abuso" moldada a interpretações pessoais. Ele conclamou as lideranças dos três Poderes, a oposição e a sociedade civil a buscar diálogo e retomar a normalidade institucional prevista na Carta de 1988.