Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Na Assembleia
Presidente da OAB-RS pede reação do Congresso a "excessos" do STF e alerta para crise institucional

Leonardo Lamachia discursou após receber a Medalha do Mérito Farroupilha

Henrique Ternus

