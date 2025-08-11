Prefeituras gaúchas usam ferramenta de inteligência artificial para agilizar licitações

Plataforma elabora documentos necessários para processos licitatórios de órgãos públicos. Econect / Divulgação

Uma ferramenta baseada em inteligência artificial (IA) para avaliação de licitações e compras públicas está em uso por prefeituras do Rio Grande do Sul. Desenvolvida pela empresa sul-mato-grossense Econect, a plataforma promete reduzir de meses para dias o tempo necessário para a elaboração dos documentos.

A tecnologia oferece uma trilha automatizada que orienta o servidor público em todas as etapas do processo. É capaz de produzir desde o Documento de Formalização de Demanda (DFD) até estudos técnicos preliminares, termos de referência, projetos básicos, redação de editais, pareceres jurídicos e pesquisas de preços. Os pedidos podem ser feitos por texto ou áudio, e o sistema entrega o documento final em poucos minutos.

A IA foi criada pela Econect, que desenvolveu a própria tecnologia generativa, padronizada para processos de contratação pública. A base de dados utilizada é o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com foco apenas em processos que tiveram resultado exitoso. Segundo o CEO da empresa, Eduardo Feitosa, isso aumenta a precisão e reduz a margem de erro dos servidores públicos.

— Nossa ferramenta reduz a morosidade. O que antes poderia levar três, seis meses para fazer uma licitação, agora, em no máximo uma semana, está pronto. Órgãos que estavam com obras atrasadas há oito meses resolveram em uma semana usando nossa ferramenta — afirma Feitosa.

A prefeitura de Horizontina, no Noroeste gaúcho, foi uma das primeiras do Estado a utilizar a plataforma. Um relatório comparando os meses de junho e julho aponta que a automação gerou 53 documentos adicionais em um único mês e multiplicou por seis o volume de produção dentro dos fluxos da ferramenta.

"A estabilidade no número de usuários ativos, combinada com o crescimento de 142% nas requisições totais, indica que a plataforma está ampliando a produtividade individual", diz trecho do relatório.