Prefeitura de Santa Rosa contesta empresa e diz que não comprou ferramenta de IA para licitações

Algumas prefeituras estranharam quando leram que estariam utilizando uma ferramenta com inteligência artificial para agilizar licitações. Santa Rosa foi um dos municípios citados e procurou a coluna para contestar a empresa, afirmando que não contratou o serviço.

Desenvolvedora da plataforma, a empresa Econect, por meio do CEO, Eduardo Feitosa, procurou a coluna após a notícia do acordo entre Ministério Público e Famurs para uso de IA nas prefeituras. Feitosa relatou que alguns municípios gaúchos já estavam usando a ferramenta e que teria sido procurado por mais cidades após a divulgação do pacto entre as duas entidades.

Os dados de uso de nove municípios foram fornecidos pela Econect. O que a prefeitura de Santa Rosa alega é que apenas realizou um período teste da ferramenta — de onde teriam saído os dados apresentados — mas não viu vantagens no negócio e decidiu não contratar a empresa.

— Chegamos a testar alguns dias a plataforma, mas verificamos que não é o que estamos precisando. Temos outras ferramentas de IA que usamos, mas esta tinha o preço muito acima do padrão do município. Outros municípios citados, como Giruá, Tucunduva, também não contrataram — afirma o secretário de Governança e Gestão de Santa Rosa, Ademir Rosa.

Ademir diz que foi o prefeito da cidade, Anderson Mantei, quem mais se irritou com as informações inverídicas. Os dois tiveram uma reunião na terça-feira (12), em que ligaram para o CEO da empresa e na hora manifestaram o descontentamento com a publicação e encerraram as conversas.

— Falei para o dono da empresa que a gente não tem mais interesse. Primeiro que o que ele nos oferece nós já temos, já tinha falado que o valor era alto, e deixamos claro que não tínhamos interesse e que estávamos encerrando as conversas — conta Ademir.

O secretário destacou as ações de inovação que Santa Rosa adotou, e que é considerada pela secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, como uma das três cidades com maior percentual de digitalização do Estado.