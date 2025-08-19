Prefeitura de Passo Fundo passará a usar biocombustível em caminhões e máquinas

Be8 BeVant é um biocombustível inédito desenvolvido em Passo Fundo. Diogo Zanatta / Divulgação

A prefeitura de Passo Fundo assina nesta quarta-feira (20), com a empresa Be8, um contrato prevendo a utilização do novo biocombustível Be8 BeVant em 17 veículos e máquinas da frota.

O objetivo da troca, segundo o prefeito Pedro Almeida é reduzir as emissões de gases poluentes, na busca por uma cidade mais sustentável. O produto é desenvolvido em Passo Fundo pela empresa que nasceu na cidade e hoje é referência em biocombustíveis.

Todos os meses, a prefeitura consumirá aproximadamente 10 mil litros do biocombustível para abastecer 11 caminhões, uma motoniveladora e duas retroescavadeiras da Secretaria de Obras, um micro-ônibus da Secretaria de Saúde, uma picape da Secretaria de Meio Ambiente e um veículo do gabinete do prefeito.

O produto substituirá o diesel nos veículos e máquinas, reduzindo de imediato a emissão de gases que prejudicam a saúde e o meio ambiente.