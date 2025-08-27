Prefeito Melo, o senhor precisa ir à COP30, e a hospedagem não pode ser desculpa

Parque da Cidade, em Belém, vai sediar a COP30, em novembro. Governo do Pará / Divulgação

Mesmo com a ressalva de que a rede hoteleira de Belém ultrapassou todos os limites da razoabilidade, o preço da hospedagem não pode ser desculpa para o prefeito Sebastião Melo cogitar a possibilidade de não participar da COP30, em novembro.

Nem Melo nem qualquer prefeito ou secretário do Meio Ambiente de municípios atingidos pelos efeitos das mudanças climáticas tem desculpa para não ir a Belém, onde estará sendo discutido o futuro do planeta. Como diria o saudoso David Coimbra, o pretexto do preço da hospedagem é muquiranagem combinada com falta de imaginação.

Vale o mesmo para o governador Eduardo Leite, que estuda fazer um bate-volta Brasília-Belém, por falta de hospedagem. Convenhamos que é pouco passar apenas um dia no evento mais importante do ano.

Se a COP30 fosse no Quirguistão ou na Nova Zelândia, vá lá. Haveria que pagar passagens aéreas caríssimas e hospedagem de mesmo valor de Belém. Mas é aqui, a duas horas e meia de voo de Brasília. E Porto Alegre-Brasília, em voo direto, mais ou menos o mesmo tempo. Sem contar que não temos a barreira da língua para encontrar um lugar acessível para as refeições.

As agências de viagens que atendem os governos pensam nos limites das balizas colocadas nas licitações. Hospedagem tem de ser em hotel de pelo menos quatro estrelas, etc, etc. Por que não pensar “fora da caixa”, com o perdão pelo uso desse clichê miserável? Por que não alugar um apartamento pelo Airbnb ou pelo Booking, e hospedar a delegação em uma casa que tenha cama decente, bom banho e ar-condicionado?

Para não ficar no achismo, a coluna pesquisou.

É possível alugar um apartamento para quatro pessoas na região central de Belém, de 9 a 11 de novembro, pagando em torno de R$ 1,5 mil. Se uma prefeitura não pode pagar esse valor, porque não tem uma rubrica na contabilidade para “aluguel de apartamento ou casa”, o prefeito — não apenas Melo, mas qualquer um das regiões afetadas — poderia pagar do próprio bolso, como se fizesse um investimento em formação.

Nós todos temos obrigação com as futuras gerações em relação ao clima. Precisamos saber o que está sendo discutido, mesmo que a COP30 seja esvaziada pela ganância dos hoteleiros. Ainda é possível que os preços dos hotéis baixem, que navios de cruzeiro ofereçam hospedagem para as delegações, mas está na hora de procurar alternativas.