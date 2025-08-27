Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Não à muquiranagem
Opinião

Prefeito Melo, o senhor precisa ir à COP30, e a hospedagem não pode ser desculpa

Quem governa cidades afetadas pelas mudanças climáticas deve se dispor a fazer algum sacrifício

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS