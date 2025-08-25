Prefeito de Gravataí deixa o PSDB e Paula tenta acalmar vereadores

Paula Mascarenhas foi à Cãmara Municipal acalmar vereadores, como Moisés Barboza, presidente do PSDB na Capital. Arthur Ghilardi / Divulgação

Em meio à indignação dos três vereadores do PSDB em Porto Alegre — com o que o presidente municipal, Moisés Barboza, chama de “assédio escancarado do PSD” —, o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, formalizou o desligamento do partido.

Na carta de desfiliação, assinada digitalmente às 10h17min desta segunda-feira (25), Zaffa diz que presta “sincero reconhecimento a essa agremiação que possui em sua base a democracia interna, a consolidação dos direitos individuais e coletivos, a construção de uma ordem social justa e o respeito ao pluralismo, valores que compartilho e reafirmo”.

Sem citar nomes, o prefeito reitera o apreço pela acolhida de líderes partidários que corroboraram para o êxito da eleição de 2024 em Gravataí, "localidade onde a sigla prosperou de forma qualificada, tornando-se se não o maior, o mais integrado grupo político do Estado do Rio Grande do Sul”.

O prefeito não informa na carta qual será o seu destino, mas é certo que irá para o PSD, acompanhando o governador Eduardo Leite e o deputado Dimas Costa. Antes de ser prefeito, Zaffa era secretário de Marco Alba (MDB) em Gravataí. Criatura e criador se desentenderam e viraram adversários na eleição de 2024. Leite ajudou a costurar um acordo com o suplente de deputado Dimas Costa (PSD), que desistiu de disputar a eleição e apoiou Zaffalon.

Para que Dimas pudesse assumir o mandato de deputado estadual, Leite nomeou o deputado Gaúcho da Geral (nome de guerra de Juliano Franczak) como secretário do Esporte, no lugar de Danrlei de Deus, que retornou para a Câmara em Brasília.

Panos quentes

Nesta segunda-feira, a presidente estadual do PSDB, Paula Mascarenhas, procurou os vereadores do partido para uma conversa franca. Depois de visitar o vereador Gilson Padeiro, Paula se reuniu com Moisés, que ainda não assimilou o lançamento da pré-candidatura dela ao Piratini, avalizada pela direção nacional. Moisés vem costurando a entrada do prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, no PSDB.

Paula reafirmou que fará tudo o que for possível “para que o PSDB tenha futuro” e que, mesmo com a saída de Leite, de quem é secretária de Relações Institucionais, permanece.

— Disse a ele que minha candidatura é para defender o legado do PSDB. É o nosso governo, mesmo que o governador tenha saído. Eu não quero e não vou sair do PSDB — contou a ex-prefeita de Pelotas.

Paula estranha que, sendo presidente estadual do PSDB, Maranata nunca a tenha procurado para conversar e esteja acertando a entrada no partido com a direção nacional. Ela diz que são bem-vindos os políticos que queiram entrar no PSDB por acreditar na necessidade de um centro democrático.

— Acho muito estranho quando o deputado Giovani Cherini cita o PSDB entre os partidos que estarão na aliança do deputado Zucco (PL). Isso está fora de cogitação. Nosso compromisso é com a continuidade do projeto, comigo ou com o vice-governador Gabriel Souza — diz Paula, que quer distância do bolsonarismo.

Após o que chamou de uma "boa conversa" com Paula, Moisés reforçou suas insatisfações com os assédios que diz estarem ocorrendo com tucanos, na tentativa de fazê-los trocar de partido, e reforçou o apelo para que o PSDB tenha candidatura própria ao governo do Estado no ano que vem.