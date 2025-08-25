Prefeito de Gravataí deixa o PSDB e Paula tenta acalmar vereadores

Em meio à indignação dos três vereadores do PSDB em Porto Alegre — com o que o presidente municipal, Moisés Barboza, chama de “assédio escancarado do PSD” —, o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, formalizou o desligamento do partido.
Na carta de desfiliação, assinada digitalmente às 10h17min desta segunda-feira (25), Zaffa diz que presta “sincero reconhecimento a essa agremiação que possui em sua base a democracia interna, a consolidação dos direitos individuais e coletivos, a construção de uma ordem social justa e o respeito ao pluralismo, valores que compartilho e reafirmo”.
Sem citar nomes, o prefeito reitera o apreço pela acolhida de líderes partidários que corroboraram para o êxito da eleição de 2024 em Gravataí, "localidade onde a sigla prosperou de forma qualificada, tornando-se se não o maior, o mais integrado grupo político do Estado do Rio Grande do Sul”.
O prefeito não informa na carta qual será o seu destino, mas é certo que irá para o PSD, acompanhando o governador Eduardo Leite e o deputado Dimas Costa. Antes de ser prefeito, Zaffa era secretário de Marco Alba (MDB) em Gravataí. Criatura e criador se desentenderam e viraram adversários na eleição de 2024. Leite ajudou a costurar um acordo com o suplente de deputado Dimas Costa (PSD), que desistiu de disputar a eleição e apoiou Zaffalon.
Para que Dimas pudesse assumir o mandato de deputado estadual, Leite nomeou o deputado Gaúcho da Geral (nome de guerra de Juliano Franczak) como secretário do Esporte, no lugar de Danrlei de Deus, que retornou para a Câmara em Brasília.
Panos quentes
Nesta segunda-feira, a presidente estadual do PSDB, Paula Mascarenhas, procurou os vereadores do partido para uma conversa franca. Depois de visitar o vereador Gilson Padeiro, Paula se reuniu com Moisés, que ainda não assimilou o lançamento da pré-candidatura dela ao Piratini, avalizada pela direção nacional. Moisés vem costurando a entrada do prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, no PSDB.
Paula reafirmou que fará tudo o que for possível “para que o PSDB tenha futuro” e que, mesmo com a saída de Leite, de quem é secretária de Relações Institucionais, permanece.
— Disse a ele que minha candidatura é para defender o legado do PSDB. É o nosso governo, mesmo que o governador tenha saído. Eu não quero e não vou sair do PSDB — contou a ex-prefeita de Pelotas.
Paula estranha que, sendo presidente estadual do PSDB, Maranata nunca a tenha procurado para conversar e esteja acertando a entrada no partido com a direção nacional. Ela diz que são bem-vindos os políticos que queiram entrar no PSDB por acreditar na necessidade de um centro democrático.
— Acho muito estranho quando o deputado Giovani Cherini cita o PSDB entre os partidos que estarão na aliança do deputado Zucco (PL). Isso está fora de cogitação. Nosso compromisso é com a continuidade do projeto, comigo ou com o vice-governador Gabriel Souza — diz Paula, que quer distância do bolsonarismo.
Após o que chamou de uma "boa conversa" com Paula, Moisés reforçou suas insatisfações com os assédios que diz estarem ocorrendo com tucanos, na tentativa de fazê-los trocar de partido, e reforçou o apelo para que o PSDB tenha candidatura própria ao governo do Estado no ano que vem.
— Nosso partido tem história e posicionamento, não precisamos ficar dependentes de ninguém para defender uma candidatura tucana em 2026. Defendi que aqueles que já decidiram seguir para outro partido sejam afastados de cargos diretivos da nossa sigla. Não existe racha pessoal nenhum entre nós, pensamos diferente em algumas pautas e isso nunca foi um problema — garante o vereador.