Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Tucanos de saída
Notícia

Prefeito de Gravataí deixa o PSDB e Paula tenta acalmar vereadores

Luiz Zaffalon é mais um político que acompanha Eduardo Leite no PSD

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS