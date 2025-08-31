Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Demonstração de força 
Notícia

Posse de Valdeci Oliveira na presidência do PT vira ensaio de aliança para 2026

Principais líderes dos partidos de esquerda participaram do ato político no sábado

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS