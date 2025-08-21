Por que não faz sentido mandar Bolsonaro para a cadeia agora

Jair Bolsonaro será julgado pelo STF no início de setembro. Mateus Bonomi / AFP

Com o novo indiciamento de Jair Bolsonaro por coação no curso do processo e pela resposta que sua defesa terá de apresentar ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira (22), especula-se que o ex-presidente pode ser mandado para a prisão preventiva a qualquer momento. Não faz sentido mandar Bolsonaro para a cadeia às vésperas do julgamento tendo como causa as mensagens trocadas com o filho Eduardo e com o pastor Silas Malafaia antes da prisão domiciliar

O julgamento do ex-presidente está marcado para começar em 2 de setembro e prendê-lo agora só servirá para reforçar o discurso da vitimização. É verdade que Bolsonaro e o filho produziram provas contra eles mesmos, mas nada que justifique a prisão preventiva às vésperas do julgamento.

O rascunho de um pedido de asilo na Argentina é de 2024. Se quisesse mesmo pedir asilo a Javier Milei, Bolsonaro poderia ter feito quando não estava sendo vigiado 24 horas por dia, com tornozeleira eletrônica.

Mas esse esboço não prova nada — apenas confirma o que a imprensa apontou incontáveis vezes como possibilidades e que levou o ministro Alexandre de Moraes a determinar o uso da tornozeleira. O valor desse rascunho é o mesmo da ida do ex-presidente à embaixada da Hungria, onde se abrigou por dois dias, temendo ser preso.

Em respeito ao devido processo legal, Bolsonaro deve ser julgado pelos ministros do STF no início de setembro, como previsto, depois de ter sido ouvido e apresentado todos os argumentos de sua defesa. Se condenado à prisão em regime fechado, aí sim deve deixar a casa em que vive em Brasília.

Ao contrário do que pensava seu filho em 2018, dá, sim, para levar a sério um país onde existe prisão domiciliar. Para sorte de seu pai, o Congresso não aprovou a sugestão dada por Eduardo em um post no Twitter, em 2018, no qual escreveu:

"Dá para levar a sério um país onde existe PRISÃO DOMICILIAR? O condenado é carcereiro dele mesmo!!! Se não conseguem nem monitorar as tornozeleiras eletrônicas quem dirá cada preso em seu domicílio. A lei de execuções penais e CPP precisam ser revisados urgentemente!!!”