Por que Manuela deve ser candidata ao Senado em 2026

Duas conversas do senador Paulo Paim, nesta semana, deram origem a especulações de que ele poderia voltar ao páreo, depois de ter comunicado ao PT que não será candidato à reeleição. Primeiro, ele se encontrou pessoalmente com o deputado Paulo Pimenta, que é cotado para a vaga. Depois, conversou remotamente com a ex-deputada Manuela D’Ávila, que está sem partido desde que se desfiliou do PCdoB, em 2024.

Manuela tem convites do PT, do PSOL e do PSB e, pela primeira vez, não fecha a porta para uma candidatura ao Senado.

A definição da chapa do PT e seus aliados não deve ocorrer neste ano. Primeiro, porque a ideia é esgotar todas as possibilidades de união da centro-esquerda, o que incluiria PT, PSOL, PSB, PDT, PCdoB, PV e Rede. A chapa majoritária neste ano terá quatro vagas (sem contar os suplentes de senador): governador, vice e dois senadores.

Neste momento há dois candidatos declarados a governador nesse bloco: Edegar Pretto (PT) e Juliana Brizola (PDT). Nas conversas preliminares sobre aliança, o discurso é de que primeiro é preciso construir um projeto de governo e só depois pensar em nomes, levando em conta o potencial eleitoral identificado nas pesquisas.

No PT, uma ala considera Pimenta mais competitivo do que Pretto — e mais combativo, característica relevante em uma campanha que promete ser das mais duras.

Pimenta diz que sua prioridade é o Senado, mas deixa a porta aberta para outras possibilidades, se for o caso de mudar os planos para viabilizar uma aliança mais ampla. Manuela entra na equação como um nome forte, mas que antes precisa escolher um partido, coisa que ela não fará antes do final do ano, porque a condição número 1 é que essa agremiação apoie a reeleição do presidente Lula — a menos que ele não seja candidato.

A amigos, Paim tem dito que sua candidata é Manuela e que, apesar da pressão do movimento sindical para que seja candidato, está disposto a se aposentar para cuidar da saúde e aproveitar a vida, já que tem mandato em Brasília desde 1988. O senador quer pedir votos para alguém que assuma suas bandeiras e deve promover em setembro um ato para formalizar sua intenção de não ser candidato.

Encontros indicam caminho

Manuela registrou a conversa com Paim no seu Instagram, destacando a atuação do senador petista e a relação antiga que a dupla mantém, desde que fizeram dobradinha na relatoria do Estatuto da Juventude no Senado e na Câmara.

"Conversamos sobre a dura conjuntura política e a luta em defesa da democracia brasileira. Paim e eu concordamos na necessidade da construção de uma chapa que consiga garantir unidade e amplitude, para que possamos contribuir com a vitória de Lula e vencer as eleições para o governo gaúcho e para o Senado. Alguns não sabem, mas nossa caminhada juntos vem longe! Quando relatei o Estatuto da juventude na Câmara, ele relatou no Senado. Fomos uma boa dupla porque temos compromissos comuns."

O encontro de Paim com Pimenta também apareceu nas redes sociais, em uma publicação feita pelo senador no X:

"Recebi em meu gabinete, na tarde desta quarta-feira (6), o deputado federal Paulo Pimenta (@Pimenta13Br). Tivemos uma conversa fraternal. Estamos sintonizados com a reeleição do presidente Lula (@LulaOficial) e com a volta do PT ao Palácio Piratini. Conversamos sobre a importância da nossa unidade e das eleições para o Senado. Vamos fortalecer uma Frente Ampla pelo Brasil. Compreendemos que o caminho se faz caminhando — todos juntos, pelo povo gaúcho e pelo povo brasileiro”.

Manuela e Pimenta têm clareza de que se um for candidato ao Senado o outro não poderá ser. Mesmo com duas cadeiras em disputa, há consenso na esquerda de que o governador Eduardo Leite é favorito para uma cadeira e que a outra deve ser disputada com a direita, que lançou Marcel Van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL).