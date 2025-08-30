Pimenta visita Juliana Brizola e reforça interesse em união da esquerda no RS em 2026 

Pimenta foi à sede do PDT visitar Juliana e ganhou livro sobre a vida de Brizola. Marcela Vitória / Divulgação

Não foi uma simples visita de cortesia a que o deputado federal Paulo Pimenta (PT) fez à ex-deputada Juliana Brizola (PDT) na tarde desta sexta-feira. Cada vez mais empenhado em trabalhar para que a esquerda concorra unida na eleição de 2026, o PT vem fazendo movimentos em sequência para mostrar ao PDT que os dois partidos podem reproduzir no Rio Grande do Sul a aliança que deverá apoiar a reeleição do presidente Lula em 2026.

Como Juliana aparece à frente do pré-candidato do PT a governador, Edegar Pretto, o PDT vem dizendo que a aliança só tem chance prosperar se ela for a candidata ao Piratini.

Cautelosos, os líderes petistas adotaram o discurso de que primeiro é preciso discutir a possibilidade de aliança sem impor nomes. A escolha do candidato ocorreria em um segundo momento, levando em conta o que as pesquisas disserem sobre viabilidade eleitoral.

Pimenta foi ao encontro de Juliana com esse espírito: tentar convencê-la de que a união é necessária para evitar a vitória da extrema direita. Os dois tiveram uma conversa definida por ele como cordial e produtiva, mas não trataram de divisão de cargos na chapa majoritária, até porque isso envolve outros líderes.

O PDT está dividido entre os que preferem a aliança com o MDB, em torno de Gabriel Souza, e os que apostam na candidatura própria.

No primeiro grupo estão os que ocupam cargos no primeiro e segundo escalões do governo e os que preferem ver Juliana concorrendo a deputada federal, para reforçar a nominata do partido, que corre o risco de não vencer a cláusula de barreira e precisa desesperadamente eleger representantes na Câmara.

No segundo, o presidente Carlos Lupi e os líderes que leem as pesquisas de hoje sem lembrar que em 2024 Juliana largou bem mas se desidratou no decorrer da campanha e ficou em terceiro lugar no primeiro turno.

Pimenta deixou a sede do PDT com o livro Meu avô Leonel Brizola, presente de Juliana.

Leia Mais Federação PP-União Brasil aposta na candidatura de Covatti Filho ao Piratini

Encontros

A ex-deputada, que concorreu a prefeita de Porto Alegre em 2024 e ficou em terceiro lugar, está muito otimista com os encontros que tem feito, com os números significativos das pesquisas e com “todo o carinho das ruas”.

A avaliação é de que a candidatura está criando corpo e, como o PDT não tem nomes competitivos em outros Estados, a direção nacional colocaria o foco no Rio Grande do Sul.

— Vou seguir dialogando com todas as forças políticas que estejam dispostas a colocar o Rio Grande acima das diferenças. O meu compromisso é claro: servir ao povo gaúcho, com escuta, com respeito e com coragem para construir.