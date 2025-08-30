Rosane de Oliveira

Namoro que avança 
Pimenta visita Juliana Brizola e reforça interesse em união da esquerda no RS em 2026 

PDT participa do governo de Eduardo Leite, mas está dividido entre os que preferem a aliança com o MDB e candidatura própria

