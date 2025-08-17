Pensar no futuro do Rio Grande do Sul é tarefa coletiva

Presidente da Assembleia do RS, Pepe Vargas, em seminário sobre desenvolvimento sustentável em Caxias do Sul. Lauro Alves / Assembleia Legislativa, Divulgação

Na condição de mediadora de quatro seminários sobre desenvolvimento sustentável, promovidos pela Assembleia Legislativa, estive em Santa Maria e Caxias do Sul na mesma semana. Antes, havia feito esse mesmo trabalho em São Leopoldo e em Porto Alegre, sempre em auditórios de universidades, o que pode parecer um simples detalhe, mas não é.

A UFCSPA, a Unisinos, a UFSM e a UCS não apenas cederam os seus espaços para um debate essencial ao futuro do Rio Grande do Sul, como emprestaram os seus talentos para discutir o que pode ser feito para desenvolver o Estado sem agredir o meio ambiente.

É inevitável que a enchente de 2024 esteja presente nos debates como um marco que fez disparar o alarme para a emergência climática de que os cientistas vinham alertando há mais tempo. Em todos os seminários, o desastre de maio do ano passado esteve presente, até porque essas quatro regiões foram seriamente afetadas e ainda guardam as cicatrizes da enchente e dos deslizamentos.

Para chegar a Santa Maria pela RS-287, é preciso passar por desvios e uma ponte provisória, montada pelo Exército há mais de um ano, porque a enchente levou boa parte da estrada. Caxias sofreu com deslizamentos de encostas e a estrada que liga Bento Gonçalves a Veranópolis, duramente afetada, faz com que os motoristas demorem o dobro do tempo numa viagem antes feita em uma hora. Porto Alegre e São Leopoldo, que ficaram debaixo d'água, ainda têm famílias em moradias provisórias e aguardam pelos sistemas de proteção.

Mas não é só disso que se fala nos seminários destinados a organizar as sugestões regionais em matéria de desenvolvimento sustentável, tema que o presidente da Assembleia, Pepe Vargas, escolheu como foco de sua gestão. A Assembleia criou uma plataforma no portal do governo federal, na qual é possível não só apoiar as sugestões dadas, como incluir ideias de projetos e ações necessárias. Basta entrar no site.

Leia Mais Instituições brasileiras respondem com altivez à chantagem de Trump e da família Bolsonaro

No primeiro seminário, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, mostrou que dinheiro não falta para financiar projetos de transição energética. Nos outros três, ouvimos dezenas de sugestões para tornar o Rio Grande do Sul mais produtivo, preservando recursos naturais.

Deles, posso destacar a preocupação com uso racional da água, que é problema quando falta e quando sobra, o temor de extinção de culturas tradicionais, como a da uva (e dos pomares em geral), afetada pela deriva de pesticidas, os problemas de logística, que encarecem os fretes e aumentam o consumo de combustíveis fósseis e a falta de mão de obra de no campo. Há dezenas de outros temas que você pode conferir na plataforma e sobre os quais pode dar a sua opinião.

O trabalho do Fórum Democrático Pacto RS 25 vai até o final do ano e deve resultar em sugestões de projetos legislativos e ações que cabem aos governos municipal, estadual e federal. A grande riqueza está na integração dos setores produtivos (empresas e trabalhadores) com as universidades que compartilham o conhecimento de seus pesquisadores.