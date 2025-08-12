Pela sétima vez, Famurs vai premiar boas práticas adotadas por municípios

Famurs é a entidade que representa os municípios gaúchos. Famurs / Divulgaçao

Já é tradição no calendário de eventos da Famurs a premiação de projetos que impactam positivamente a vida da população. Em sua sétima edição, o prêmio Boas Práticas na Gestão Municipal está com inscrições abertas para iniciativas em 18 categorias. As prefeituras têm até o dia 29 de agosto para inscrever seus projetos. A premiação será realizada no dia 29 de outubro de 2025, durante o 4º Smart Cities Park, em Nova Petrópolis.

Mais do que um troféu para colocar na prateleira, o Boas Práticas é uma vitrine de iniciativas inspiradoras, que transformam realidades. Cada edição revela projetos que muitas vezes desconhecidos da maioria dos gestores, mas que têm impacto profundo nas comunidades locais. A seleção das iniciativas ocorre entre os dias 8 de setembro e 5 de outubro, com base em critérios como inovação, criatividade, aplicabilidade, sustentabilidade, perenidade e impacto social.

A presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin, destaca que a premiação é um momento de dar luz ao que há de melhor na gestão pública local:

— Em cada canto do nosso Estado existem gestores comprometidos realizando ações incríveis que, muitas vezes, não ganham a visibilidade que merecem. O Prêmio Boas Práticas mostra que é possível inspirar outros municípios, valorizando soluções criativas que transformam vidas. Acredito que cada município tem algo a mostrar e se orgulhar.

Na edição de 2024, foram 279 projetos inscritos por 125 prefeituras, sendo 48 reconhecidos como exemplos de excelência em 38 municípios. Os projetos são avaliados por uma comissão com base em critérios como inovação, criatividade, aplicabilidade, sustentabilidade, perenidade e impacto social.

O edital completo está disponível no site da Famurs.

Categorias com inscrições abertas: