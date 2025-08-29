Para onde vão os novos helicópteros da Brigada comprados com o fundo da reconstrução 

Dois helicópteros do modelo AW169 foram adquiridos pela Brigada Militar com recursos do Funrigs, ao custo de R$ 170 milhões. AgustaWestland / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

Um dos novos helicópteros da Brigada Militar — destinados para auxiliar em operações de segurança e resgates — deverá pousar em Santa Maria, onde ainda este ano será criado o 3º Esquadrão de Aviação. O novo batalhão aeroviário faz parte da expansão do serviço de aviação da BM.

A opção por levar uma das aeronaves para a Santa Maria é explicada pela geografia, já que a cidade fica localizada na Região Central do Estado e tem uma posição considerada estratégica no mapa. De lá, o helicóptero pode atender todas as regiões do Estado com viagens mais curtas em comparação aos veículos que partem de Porto Alegre, por exemplo.

Ter um helicóptero da Brigada em Santa Maria é uma demanda de toda a região, com apoio dos setores político e empresarial. O presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), Luis Fernando Pacheco, diz que há um movimento entre sociedade civil e prefeitura para a construção do hangar, que vai ficar dentro da Base Aérea de Santa Maria.

— A prefeitura se comprometeu em fazer a terraplenagem em torno do hangar, asfalto, piso, e a sociedade civil vai custear o hangar. Isso vai mudar a situação de segurança pública da região — projeta Pacheco.

No total, são quatro helicópteros adquiridos pela Brigada. Não há definição de qual modelo irá operar em qual município, mas a Brigada garante que, a partir das quatro novas aeronaves, "tanto a sede em Porto Alegre, Santa Maria, bem como as demais bases do Interior serão melhores equipadas com aeronaves mais modernas e mais seguras para as operações".

Também há expectativa de que uma das aeronaves seja destinada a operar na Fronteira Oeste, com base em Uruguaiana. Este é um pleito que vem sendo capitaneado pelo deputado Frederico Antunes (PP), líder do governo na Assembleia Legislativa, que dá como certa operação aérea na região.

Modelos adquiridos

Com o fundo da reconstrução (Funrigs), a Brigada adquiriu dois helicópteros biturbina novos da marca AgustaWestland, modelo AW169, que são fabricados sob encomenda. Foram investidos R$ 170,79 milhões nas aeronaves, que têm prazo de entrega entre o final de 2026 e a metade de 2027.

"Os helicópteros operam por regras de voo por instrumento e têm alta capacidade de realizar as diversas operações que da aviação da Brigada Militar, dentre elas resgates, ações de defesa civil, bem como operações gerais de segurança pública", diz comunicado enviado pela assessoria de imprensa do grupo policial.

Mais dois helicópteros foram adquiridos e devem entrar em operação ainda este ano. Um deles é uma aeronave seminova modelo H125, conhecido como Esquilo — adquirido com recursos do Fundo de Recuperação de Bens Lesados, gerido pelo Ministério Público. O custo foi de R$ 25,9 milhões.