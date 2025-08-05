OAB promove evento no Cais Mauá com cem palestras e recorde de público

Presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, discursou na abertura do evento. Diego Mendes / OAB-RS / Divulgação

Um dos principais eventos jurídicos do sul do Brasil teve início nesta terça-feira (5). Trata-se do Cidade da Advocacia, promovido pela OAB do Rio Grande do Sul, que oferece programação gratuita de palestras focadas no direito, além de atrações ligadas a inovação, empreendedorismo e tecnologia.

Realizado no Cais Mauá, no centro de Porto Alegre, a quarta edição do evento já registrou um recorde de público logo no primeiro dia, com 24 mil inscritos. A programação é planejada pela Ordem para celebrar o mês da advocacia, com foco na conexão e atualização jurídica de advogados.

— Esse evento é feito para capacitação, networking e resgate do nosso orgulho e da nossa força institucional. Um evento com a cara da OAB do Rio Grande do Sul: aberto, democrático, inclusivo, para cada um de vocês — celebrou Leonardo Lamachia, presidente da OAB-RS, no discurso de abertura.

A entidade promete cem palestras ao longo do evento, que se estende até o sábado (9), em nove palcos simultâneos. O primeiro dia encerrou com palestra do filósofo e historiador Leandro Karnal.