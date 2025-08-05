Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Cidade da Advocacia
OAB promove evento no Cais Mauá com cem palestras e recorde de público

Programação se estende até o próximo sábado (9)

Henrique Ternus

