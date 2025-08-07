O que restou do Congresso depois da rebelião de deputados e senadores

Motta, sentado, diz que presidência da Câmara é "inegociável". Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Encerrada a rebelião de deputados e senadores que durante dois dias sequestraram o plenário da Câmara e do Senado para pressionar os presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre a colocarem em pauta projetos de interesse do bolsonarismo, o que restou? As imagens desses dois dias refletem o baixo nível dos parlamentares que protagonizaram os atos de rebeldia e a fragilidade dos comandantes das duas Casas.

Alguém que conheceu Ulysses Guimarães e Petrônio Portella, para ficar em dois exemplos bem antigos, poderia imaginar cenas como as registradas nas duas casas? Ou com Ibsen Pinheiro na presidência da Câmara e José Sarney na do Senado? Certamente, não.

O relativo sucesso dos marmanjos com comportamento de adolescentes, que garantiram cenas de aparente valentia para as suas redes sociais, deve-se à falta de liderança de Motta e Alcolumbre.

Ao perceber que os dois não tinham pulso para garantir a ordem, a molecada se empolgou. Deputados e senadores que jamais chegarão à presidência das duas casas animaram-se a sentar no lugar dos titulares, fingindo-se acorrentados ou com esparadrapo na boca, para exigir abertura de um processo de impeachment de Alexandre de Moraes no Senado e a colocação, na pauta da Câmara, do projeto que anistia os envolvidos na fracassada tentativa de golpe de 2022.

Motta reassumiu o controle da Câmara dizendo que não fez acordo com ninguém e que irá punir os rebeldes. Ele não fez porque o acordo que permitiu a desocupação foi costurado com o ex-presidente da Câmara Arthur Lira, o que é a suprema desmoralização do atual presidente. O acerto envolveria a votação do fim do foro privilegiado e da anistia.

Alcolumbre garantiu que não fez acordo nenhum e que abrir ou não processo de impeachment de ministro do Supremo não depende de número de assinaturas, sinalizando que não irá para o enfrentamento com Alexandre de Moraes.