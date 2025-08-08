Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Pressão externa
Novas ameaças da Embaixada dos Estados Unidos afrontam soberania brasileira

Intromissão de Donald Trump em assuntos internos passou do limite. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aplaudem as sanções ao ministro Alexandre de Moraes e ao Brasil, precisam ser responsabilizados pelos prejuízos causados à economia

