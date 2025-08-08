Novas ameaças da Embaixada dos Estados Unidos afrontam soberania brasileira

Governo Trump quer interferir no Judiciário brasileiro. Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O que já era grave ficou ainda pior depois da ameaça feita pela embaixada na rede social X a quem apoiar ou “facilitar as condutas” do ministro Alexandre de Moraes. Quando o governo Trump diz que está monitorando e que “estão todos avisados”, trata o Brasil como uma republiqueta e dá margem para especulações sobre o que exatamente os Estados Unidos podem fazer.

Executar o ministro, como se fosse um Saddam Hussein? Aplicar a Lei Magnitsky em todos os ministros do Supremo que avalizam as decisões de Moraes? Punir as famílias? Impor novas tarifas? Invadir o território brasileiro?

Claro que são perguntas exageradas, mas o texto, publicado em inglês e traduzido para o português tem tom de ameaça. Diz o post:

“O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto.”

Bons tempos em que as relações diplomáticas eram discutidas em conversas de alto nível entre os embaixadores e os encarregados de negócios. Hoje o governo Trump anuncia pelas redes sociais um tarifaço — e não faz isso apenas contra o Brasil.

Diante das manifestações mais recentes, torna-se impossível cobrar do presidente Lula que tome a iniciativa de dar um telefonema a Trump. Ir a Washington sem agenda, como sugerem opositores do governo, seria perda de tempo e humilhação garantida, como ocorreu com o presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, que cruzou o oceano para tentar negociar tarifas mais razoáveis, deu com a cara na porta e voltou de mãos vazias.