Novas ameaças da Embaixada dos Estados Unidos afrontam soberania brasileira

O prejuízo econômico do tarifaço de 50% imposto à maioria dos produtos exportados pelo Brasil já está sendo sentido por empresas de diferentes setores, sobretudo no Rio Grande do Sul, com risco de desemprego e até de quebradeira. O motivo alegado pelo presidente Donald Trump foi, desde o início, uma agressão à soberania brasileira, já que se trata de intromissão no Judiciário, como se o presidente da República pudesse mandar parar a ação penal em que Jair Bolsonaro será julgado por tentativa de golpe.
O que já era grave ficou ainda pior depois da ameaça feita pela embaixada na rede social X a quem apoiar ou “facilitar as condutas” do ministro Alexandre de Moraes. Quando o governo Trump diz que está monitorando e que “estão todos avisados”, trata o Brasil como uma republiqueta e dá margem para especulações sobre o que exatamente os Estados Unidos podem fazer.
Executar o ministro, como se fosse um Saddam Hussein? Aplicar a Lei Magnitsky em todos os ministros do Supremo que avalizam as decisões de Moraes? Punir as famílias? Impor novas tarifas? Invadir o território brasileiro?
Claro que são perguntas exageradas, mas o texto, publicado em inglês e traduzido para o português tem tom de ameaça. Diz o post:
“O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto.”
Bons tempos em que as relações diplomáticas eram discutidas em conversas de alto nível entre os embaixadores e os encarregados de negócios. Hoje o governo Trump anuncia pelas redes sociais um tarifaço — e não faz isso apenas contra o Brasil.
Diante das manifestações mais recentes, torna-se impossível cobrar do presidente Lula que tome a iniciativa de dar um telefonema a Trump. Ir a Washington sem agenda, como sugerem opositores do governo, seria perda de tempo e humilhação garantida, como ocorreu com o presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, que cruzou o oceano para tentar negociar tarifas mais razoáveis, deu com a cara na porta e voltou de mãos vazias.
A oposição que aplaude as sanções ao ministro e ao Brasil precisa ser responsabilizada pelos prejuízos causados à economia. Nunca é demais lembrar que o deputado Eduardo Bolsonaro se gaba de ter conseguido convencer o governo Trump a impor sanções e que se o Brasil virar o caos ele se sentirá vingado. Ou que Paulo Figueiredo, seu parceiro na conspiração contra o Brasil, se jacta de antecipar que o pior ainda está por vir.