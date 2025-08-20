Nova pesquisa mostra que Trump e família Bolsonaro ajudam Lula a recuperar popularidade 

Diferença entre reprovação e aprovação de Lula caiu de 10 pontos percentuais para cinco. Ricardo Stuckert/Presidência da República / Divulgação

O percentual de eleitores que desaprovam o governo Lula ainda é maior do que o daqueles que o aprovam, mas a diferença caiu pela metade em agosto, na comparação com a pesquisa realizada Genial/Quaest realizada em julho. O índice de aprovação subiu de 43% para 46% e o de reprovação caiu de 53% para 51%.

A mudança na tendência começou em julho e avançou em agosto. Em um mês, a diferença entre reprovação e aprovação caiu de 10 pontos percentuais para cinco.

Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa mostrou, por diferentes combinações de perguntas, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o deputado Eduardo Bolsonaro e sua família são os principais responsáveis pela recuperação da popularidade de Lula, que vinha em queda antes do tarifaço.

Para 48% dos entrevistados, Lula age de forma mais correta em relação ao tarifaço, enquanto 28% apoiam a abordagem de Jair Bolsonaro e seus aliados. Há outros números que corroboram com a percepção de que Eduardo Bolsonaro está fazendo gol contra com suas ações junto ao governo Trump. Para 69% dos entrevistados ele age em defesa dos interesses da família e não do Brasil.

A Quaest perguntou diretamente aos entrevistados sobre as motivações de Trump — 51% disseram que o presidente dos Estados Unidos age em defesa de seus interesses políticos, 23% responderam que age em defesa dos interesses comerciais americanos, 2% que foi por motivos pessoais e 2% por outros motivos.

Além disso, 71% consideram que Trump está errado ao impor tarifas por acreditar que há perseguição a Bolsonaro e 55% acham que Bolsonaro e Eduardo estão agindo mal diante do assunto. Ao mesmo tempo, 46% acham que Lula está agindo mal.

Lula foi beneficiado também pela percepção dos entrevistados de que o preço dos alimentos está caindo — não o suficiente para fazer com que a avaliação negativa caia abaixo da positiva. Na comparação de conceitos, 39% dos eleitores consideram o governo ruim ou péssimo e 31% dizem que é ótimo ou bom. Em julho, descartando-se o “regular”, a avaliação negativa somava 40% e a positiva, 28%.