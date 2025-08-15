Nova ferramenta mostra como deputados votam em projetos de interesse empresarial

Plataforma Representa+ permite acompanhar projetos, deputados e a posição da Fecomércio sobre as medidas. Fecomércio / Reprodução

Já está disponível a nova funcionalidade do Representa+, plataforma da Fecomércio-RS que estimula a participação dos empresários no acompanhamento de projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

O novo recurso, chamado de Ranking dos Parlamentares, permite verificar como cada deputado votou em determinado projeto e identificar quais estão mais alinhados às pautas do setor empresarial.

Antes da atualização, o Representa+ já possibilitava que empresas e associados acompanhassem proposições legislativas nos âmbitos municipal, estadual e federal. A ferramenta permite manifestar apoio ou oposição a cada medida, além de acompanhar seu andamento e o posicionamento oficial da Fecomércio-RS.

Com o Ranking dos Parlamentares, o usuário pode buscar informações por deputado, projeto, partido ou casa legislativa. A proposta é indicar quais parlamentares mantêm maior afinidade com o perfil do empresário, considerando o histórico de votos e o posicionamento em relação aos projetos acompanhados.

Lançado em 2023, o Representa+ é a versão digital da Agenda Legislativa — documento anual da entidade com as prioridades do comércio de bens, serviços e turismo. A plataforma já reúne mais de 300 projetos cadastrados e conta com cerca de 10 mil usuários ativos.