Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Ranking dos Parlamentares
Nova ferramenta mostra como deputados votam em projetos de interesse empresarial

Recurso está disponível no Representa+, lançado pela Fecomércio-RS

Henrique Ternus

