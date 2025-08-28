Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Inimigo na trincheira
Notícia

No Senado, Ana Amélia tentou impedir fraude como a praticada pelo PCC

Projeto que enquadrava devedores contumazes do fisco nunca foi votado por pressões políticas

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS