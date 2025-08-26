No ano da enchente, escolas públicas do Rio Grande do Sul ficam em segundo lugar no Enem

Desempenho, segundo a Secretaria da Educação, reflete uma consistência histórica. sidneydealmeida / stock.adobe.com

Há luz no fim do túnel quando o assunto é educação do Rio Grande do Sul. Os dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 mostram que a rede estadual do RS alcançou a segunda maior média do Brasil entre as escolas públicas estaduais no ano da enchente. A análise, feita pela equipe técnica do Centro de Educação Baseado em Evidências, vinculado à Secretaria da Educação (Seduc), foi baseada nos microdados da prova, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Considerando todas as redes de ensino, públicas e privadas, o RS obteve a quinta maior média do país. O desempenho, segundo a Secretaria da Educação, reflete uma consistência histórica, já que o Estado tem se mantido entre os três primeiros colocados no ranking das redes estaduais desde 2014.

Na rede estadual, o primeiro lugar ficou com o Colégio Estadual Tiradentes de Ijuí. A instituição, além de liderar o ranking gaúcho, conquistou o posto de escola da rede estadual com a maior média do Brasil, com 716,4 pontos.

Outro exemplo do empenho da rede estadual foi a Escola Estadual Guilherme Exner, de Presidente Lucena. Na cidade, não há escolas privadas — a instituição é a única a oferecer o Ensino Médio e, por isso, conta com o apoio e o reconhecimento da comunidade local.

Com turmas pequenas e uma equipe dedicada, a Guilherme Exner alcançou, em 2024, a maior média no Enem entre todas as instituições públicas do país com acesso irrestrito, ou seja, que não realizam nenhum tipo de processo seletivo para escolher os alunos. No ranking geral da rede estadual gaúcha, a escola de Presidente Lucena ocupa a sétima posição.