Neto de Jango lança autobiografia e revisita história do último presidente antes da ditadura

Christopher Goulart levou exemplar do livro para o governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (15). Arquivo pessoal / Divulgação

Às vésperas de completar 50 anos da sua morte, a história do último presidente antes da ditadura, João Goulart, reaparece agora sob o olhar do neto Christopher Goulart. O advogado lança a autobiografia E Manchado de Sangue Terás que Crescer: uma Vida de Lutas na próxima segunda-feira (18), em uma sessão de autógrafos na Biblioteca Pública Estadual marcada para as 17h.

Christopher conta as memórias pessoais e da família, inserindo-se na sequência cronológica da história do avô Jango, abordando desde os desdobramentos da ditadura militar, a morte de Leonel Brizola e o fim do período militar até chegar nos dias atuais.

Ao longo das 416 páginas, o autor resgata a vida do ex-presidente e as razões políticas por trás da morte de Jango, exilado na Argentina.

"Foi o Inquérito Civil Público, que apurou as circunstâncias da morte de meu avô, que me despertou para uma responsabilidade da qual eu não poderia fugir. Até porque esse inquérito se confundia com as minhas origens", detalha Christopher, na descrição do livro.

Christopher nasceu em Londres, onde os pais estavam exilados. Foi o único neto com o qual Jango teve contato antes da morte — a foto da capa, inclusive, eterniza o encontro com o avô, que viajou para a Inglaterra justamente para conhecer o primeiro neto.

Lançado pela editora Minotauro, o livro tem textos de abertura do jornalista Juremir Machado da Silva e do deputado federal Afonso Motta, além do prefácio escrito por Alcy Cheuiche. Nas últimas semanas, Christopher tem mantido encontro com diversos políticos a quem presenteia com um exemplar do livro. Entre eles, os governadores Eduardo Leite e Tarso Genro.

Capa do livro "E Manchado de Sangue Terás que Crescer: uma Vida de Lutas". Reprodução / Divulgação

Vida e morte de Jango

Jango nasceu em São Borja em 1º de março de 1919. Foi secretário de Interior e Justiça no RS, deputado federal e ministro do Trabalho, Indústria e Comércio antes de ser eleito vice-presidente da República em 1960 — época em que os votos para presidente e vice eram separados. O gaúcho assumiu a Presidência em 1961 depois da renúncia de Jânio Quadros, menos de sete meses após a posse.

O cenário era de extrema pressão por parte dos militares, que acusavam Jango de ter ligações com o comunismo. Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, liderou a Campanha da Legalidade, exigindo a posse de Jango e o respeito à Constituição.