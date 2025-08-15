Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Memória
Notícia

Neto de Jango lança autobiografia e revisita história do último presidente antes da ditadura

Às vésperas dos 50 anos da morte de João Goulart, Christopher Goulart lança livro que mistura memórias pessoais, história familiar e bastidores políticos

Henrique Ternus

