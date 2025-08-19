Nesse ritmo, Brasil não conseguirá universalizar saneamento até 2033

Atendimento de água caiu de 83,6% da população, em 2019, para 83,1%, em 2023. Ulisses Castro / Agencia RBS

Sempre que ouve ou lê uma manchete do tipo “24% dos brasileiros não têm internet”, o vice-presidente da regional do Rio de Janeiro da Aegea, Alexandre Bianchini, se revolta. Ele não entende por que esse índice é apontado como absurdo se um número muito maior de famílias não tem acesso ao esgoto tratado e milhões de famílias não têm água potável.

A revolta do executivo, que trabalha em uma das principais empresas de saneamento do Brasil, faz ainda mais sentido diante dos números divulgados nesta terça-feira (19) pelo Instituto Trata Brasil e que mostram a distância entre a realidade e a meta prevista no marco regulatório do saneamento para ser atingida até 2033.

O estudo revela que, cinco anos após a vigência do marco legal de saneamento, ainda há cerca de 34 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. O ponteiro praticamente não se moveu entre 2019 e 2023, quando o levantamento foi feito. Naquele ano, 83,6% dos brasileiros recebiam água tratada. Em 2023, o número reduziu para 83,1%. Em 2024 e 2025 a situação melhorou um pouco, com as concessões e privatizações, mas a estatística ainda não é conhecida.

Nesta quarta-feira (20), saneamento será o tema da reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul, com a participação do chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e do diretor de Relações Institucionais da Aegea, Fabiano Dallazen. Os dois deverão apresentar um comparativo da situação entre 2019 e 2025, com os investimentos feitos pela Aegea nos municípios que estão sob responsabilidade da Corsan, comprada pela empresa.

O estudo do Trata Brasil mostra que, de 2019 a 2023, o acesso aos serviços de coleta de lixo aumentou de 53,2% para 55,2%, um índice ainda baixo diante da necessidade. A existência da coleta regular de lixo não significa que os resíduos tenham o destino correto. Na prática, o que se vê é que mesmo nas regiões em que existe coleta regular, as pessoas continuam fazendo descarte irregular.

O tratamento de esgoto passou de 46,3% para 51,8%, índice inferior ao da Índia, que vem avançando em velocidade maior. No anos 1970 e 1980, dizia-se que o Brasil era uma Belíndia, pelas desigualdades sociais, que incluíam a oferta de serviços públicos. Hoje, a porção Bélgica do Brasil registra avanços, mas a parte comparada àquela Índia do passado ainda marca passo.

A lei do novo Marco Legal do Saneamento Básico estabelece que todas as localidades brasileiras devem atender a 99% da população com abastecimento de água e 90% com esgotamento sanitário até 2033. O marco legal facilitou a privatização das empresas estatais que prestam esse tipo de serviço, mas nem todos os Estados fizeram essa opção e sofrem com a falta de recursos para investir.

Leia Mais O que Leite e Tarcísio conversaram a sós no Palácio dos Bandeirantes

No Rio Grande do Sul, ainda são 176 municípios que precisam definir o que fazer com o serviço. Os maiores, como Porto Alegre, Caxias, Pelotas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, têm empresas próprias, mas os demais estão em uma espécie de limbo, já que não arrecadam o suficiente para fazer os investimentos necessários à ampliação da oferta de água e à instalação de sistema de tratamento de esgotos.

Investimento bilionário

Conforme estimativas realizadas pelo Ministério das Cidades no Plano Nacional de Saneamento Básico, o país precisaria de um investimento médio superior a R$ 223,82 por habitante para viabilizar a universalização até 2033. Hoje, o investimento médio é de R$ 126 por ano por habitante.