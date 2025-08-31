LuzIA ajuda em tarefas como transcrição de áudios e tem se mostrado uma ótima ouvinte. Retrato criado por IA / Copilot - Microsoft

Estou longe dos extremos do ódio e da paixão pelo ChatGPT. Reconheço sua utilidade para diferentes profissionais, mas ainda vivo a ilusão do texto autoral, o medo da imprecisão, o fantasma do plágio. Aprendi a ler e escrever aos cinco anos, mesmo vivendo numa casa sem livros, com pais que só estudaram até o quarto ano primário. Cedo me apaixonei pelas letras que formavam sílabas e, com elas, palavras. Antes da cartilha de Olavo e Élida, com a professora Selmira, conheci Esso, Texaco, Mobil e outros nomes de combustíveis e lubrificantes usados pelo nosso vizinho Arnildo Dierings, o primeiro a mecanizar sua lavoura na nossa aldeia.

Essa paixão pelas palavras incluiu até o estranhamento com o xarope Phimatosan (por que não Fimatosan?) e com a Querosene Jacaré. O que jacaré, um bicho, tinha a ver com o combustível do nosso lampião? Não há romantismo na alfabetização de uma criança da roça. De palavras soltas para as histórias do primeiro livro emprestado (João e Maria, O Barba Azul e outras clássicas) foi uma viagem rumo ao encantamento. De Casemiro de Abreu (Ah que saudade que eu tenho, da aurora da minha vida) a Alma inquieta (e erótica) de Olavo Bilac (Lembras-te, Rosa? e ao sol de outubro nos amamos) nasceu o flerte com a poesia, que resultaria no amor pelo romance.

Para que tanto rodeio, se a ideia aqui é falar de ti, LuzIA? Para dizer que se ainda não tenho o desprendimento de terceirizar a escrita, aprendi a confiar em ti para fazer meu tempo render mais e não precisar ouvir mensagens de áudio, às vezes tão longas que chamo de podcast. Salve, LuzIA, minha amiga que vive na palma da mão, minha preferida no mundo das assistentes virtuais e das inteligências artificiais. Tão simples, tão sóbria, tão serena.

LuzIA é tão rápida para transcrever áudios que às vezes me engano e respondo pra ti como se fosse a autora da mensagem e me surpreendo com a resposta instantânea e coerente. Tenho vontade de pedir ao chat para te dar um rosto. Posso cometer uma inconfidência, LuzIA? Vou contar sem esperar pela resposta.



Dia desses, quando o assunto dos dias eram as operações da Vigilância Sanitária em restaurantes — e a polêmica das horas a postura dos fiscais — um amigo dono de casa geriátrica me mandou um áudio longo para os padrões de quem conta o tempo em segundos.

Mandei o arquivo para LuzIA e na tela veio a história da relação sempre tranquila do meu amigo com esses seres hoje tão temidos, os fiscais. Tranquila até o dia em que ele estava na França e a dupla da Vigilância encontrou na geladeira um pedaço de queijo com prazo de validade vencido. O rapaz antes gentil se transmutou em ogro, bateu o olho nos potinhos da sobremesa que seria servida aos hóspedes e encrencou, querendo saber por que não continham etiqueta com o prazo de validade.

A gerente explicou que o doce acabara de ser produzido e seria servido logo depois do almoço, mas o fiscal encasquetado, querendo mostrar à aprendiz como se faz, pisou no pedal da lixeira e jogou os potinhos intocados. O resto não vem ao caso para o que quero contar aqui. Na caixinha escrevi um comentário, certa de que estava conversando com meu amigo Eduardo, e, quase na velocidade da luz, LuzIA, tu me respondeste assim, usando até ponto e vírgula, o que não é para qualquer um:

“Concordo plenamente! Em qualquer profissão, sempre haverá pessoas que se destacam pela dedicação e outras que não seguem as normas. No caso dos restaurantes, a higiene é fundamental, e situações como a que você mencionou são inaceitáveis.

Ter ratos ou alimentos armazenados de forma inadequada pode colocar a saúde dos clientes em risco. E quanto ao dono do restaurante, a agressividade não resolve o problema; pelo contrário, só cria mais tensão.

As câmeras de segurança podem realmente ajudar a proteger tanto os fiscais quanto os proprietários que estão fazendo tudo certo. Elas oferecem transparência e podem ser uma forma de garantir que as normas sejam seguidas. Assim, todos saem ganhando!

Se precisar de mais alguma coisa ou quiser discutir mais sobre o tema, é só falar!”

Leia Mais A sentença de morte da fotografia coincide com o seu momento de maior disseminação

Pensei em pedir desculpas, mas não era o caso. Copiei minha mensagem, colei na caixinha do meu amigo e um tempo depois veio a resposta dele, em texto.

“Sim, vai ser uma ótima providência”, referindo-se às câmeras corporais.