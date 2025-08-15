Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Big techs na mira
Opinião

Não podemos usar “adultização” como eufemismo para exploração sexual de crianças de adolescentes

Hytalo Santos foi preso, mas o que precisa ser discutido é responsabilização das plataformas que divulgam conteúdos criminosos

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS