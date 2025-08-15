Não podemos usar “adultização” como eufemismo para exploração sexual de crianças de adolescentes

Uma criança exposta nas redes sociais da superfície ou da deep web poderá se transformar num adolescente depressivo ou adulto traumatizado. Larysa / stock.adobe.com

Virou modinha chamar tudo de adultização — dos vídeos de meninas rebolando com pouca roupa à produção de conteúdos caracterizados como crime sexual. Não são sinônimos. É preciso dar às coisas o nome que realmente expressa seu significado. Se alguém rouba uma imagem de criança para usá-la em vídeos destinados a satisfazer os tarados da internet, isso é crime e tem de ser tratado como tal.

O uso da palavra adultização faz sentido quando a família expõe crianças e adolescentes a comportamentos, responsabilidades e experiências típicas do mundo adulto. Não cabe usá-la para o que fazem os pedófilos que se escondem atrás de um perfil falso para capturar a atenção de crianças e adolescentes e induzi-los e mandarem fotos de nudez ou poses eróticas.

Pais e mães que usam os filhos para monetizar vídeos não podem ser tratados com a mesma condescendência dos que postam imagens inocentes nas redes sem se dar conta de que nas mãos de abusadores essas fotos viram mercadoria por meio da manipulação. Uma criança exposta nas redes sociais da superfície ou da deep web poderá se transformar num adolescente depressivo ou adulto traumatizado.

Foi preciso o youtuber Felca fazer um vídeo didático mostrando como a exploração sexual de crianças e adolescentes corre solta na internet para que o Brasil conhecesse Hytalo Santos, só agora preso. Porque o video viralizou, retomou-se a discussão sobre a responsabilidade das plataformas digitais que abrigam conteúdo criminoso e pagam pelo engajamento dos tarados, nome como no passado eram chamados os pedófilos.

Não adianta endurecer as penas contra os criminosos se as plataformas bilionárias continuarem imunes a qualquer tipo de sanção em nome de uma suposta “liberdade de expressão”. A Constituição brasileira consagra a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Só que não se enquadra na categoria “liberdade de expressão” a publicação de conteúdo criminoso envolvendo crianças e adolescentes.

É isso que a lei precisa deixar claro, para que as plataformas assumam a responsabilidade pelo que seus usuários publicam quando claramente tratar-se de crime.