Não é pela democracia nem pela liberdade de expressão que Trump ataca o Brasil

Se Trump fosse um amante da democracia, não agiria como um ditador. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Quanto mais se aproxima o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, mais o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aperta o torniquete, tentando asfixiar a economia brasileira. Na versão oficial, Trump manda às favas os 200 anos de boas relações comerciais com o Brasil para proteger a democracia, ameaçada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na prática, conversa para boi dormir.

Se Trump fosse um amante da democracia, não agiria como um ditador que se intromete nos assuntos internos de um país e impõe sanções tiradas da cabeça, sem qualquer nexo com o tratamento dispensado às ditaduras de fato. Um exemplo desta segunda-feira (11) é a China, para não precisar voltar às relações amigáveis do presidente republicano com ditadores sanguinários que têm uma coisa que o Brasil não tem: poder econômico para conter seus arroubos.

Logo que começou a arremessar tarifas para o alto, Trump incluiu a China entre os alvos de sobretaxas. No primeiro lance, os chineses responderam que aplicariam a mesma tarifa. Trump dobrou a aposta. Xi Jinping também. Começaram a faltar insumos para a indústria americana, havia risco de as lojas ficarem sem os cobiçados telefones da Apple e a população local chiou.

Quando viu que o líder chinês não se renderia, Trump amarelou e deu um prazo para a negociação, que não evoluiu. O que fez ele nesta segunda-feira? Ampliou o prazo por mais 90 dias.

A China é uma democracia? Definitivamente, não é. O país não tem eleições livres, não tem liberdade nem de expressão nem de imprensa, os adversários do regime são reprimidos com o uso da força. Por que então esse tratamento tão díspar? Porque a China tem dinheiro para queimar e o Brasil não. Ou alguém de sã consciência acha que existe uma relação de amor ou de amizade entre Donald Trump e Xi Jinping?

No mesmo dia em que a China ganhou mais prazo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, cancelou uma conversa que tinha dia e hora marcados com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir um possível abrandamento do tarifaço. O cancelamento faz parte do pacote de punições que inclui a suspensão dos vistos de oito ministros do Supremo e a aplicação da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes, com a colocação de uma guilhotina virtual sobre os demais, para o caso de condenarem um ex-presidente que responde a ação penal por tentativa de golpe, antítese da democracia.