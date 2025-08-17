Ministro da Educação vem a Porto Alegre na quarta-feira

Ministro Camilo Santana veio pela última vez ao Estado durante a enchente. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil/Divulgação

O ministro da Educação, Camilo Santana, vem a Porto Alegre na quarta-feira (20) para duas agendas no Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul (IFRS). Santana fará uma visita às obras do novo campus do IFRS na Zona Norte, que está sendo construído em terreno doado pelo Grupo Hospitalar Conceição para abrigar cursos técnicos na área da saúde.

O ministro também visitará o campus Porto Alegre Centro, que ficou totalmente alagado na enchente de 2024 e foi reconstruído com recursos do Ministério da Educação.