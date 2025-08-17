Ministro da Educação vem a Porto Alegre na quarta-feira

O ministro da Educação, Camilo Santana, vem a Porto Alegre na quarta-feira (20) para duas agendas no Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul (IFRS). Santana fará uma visita às obras do novo campus do IFRS na Zona Norte, que está sendo construído em terreno doado pelo Grupo Hospitalar Conceição para abrigar cursos técnicos na área da saúde.
O ministro também visitará o campus Porto Alegre Centro, que ficou totalmente alagado na enchente de 2024 e foi reconstruído com recursos do Ministério da Educação.
De acordo com o reitor do Instituto Federal de Educação, Julio Heck, esses serão os dois únicos compromissos oficiais de Camilo Santana no Rio Grande do Sul. A última vez que ele esteve em Porto Alegre foi no ano passado, em plena enchente, quando acompanhou o presidente Lula e outros ministros em reunião para levantar as necessidades do Estado em cada área.