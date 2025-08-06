Melo sanciona lei que cria bônus para professores e servidores de escolas de Porto Alegre

Professora Mariana Fonseca representou servidores no ato de sanção, ao lado do prefeito Sebastião Melo (centro). Alex Rocha / PMPA / Divulgação

Professores e servidores da rede municipal de Porto Alegre lotaram o auditório do Instituto Cultural, nesta quarta-feira (6), para celebrar a sanção da lei que cria a Gratificação de Valorização Profissional e Melhoria da Educação (Geduc). Com a legislação, os funcionários públicos e docentes da Secretaria Municipal de Educação (Smed) vão receber bônus entre R$ 1 mil e R$ 2 mil mensais, além de um adicional que pode chegar a R$ 3 mil por ano.

O prefeito Sebastião Melo aproveitou o Dia Nacional dos Profissionais da Educação para assinar a lei, aprovada em 14 de julho na Câmara de Vereadores. No palco do auditório, Melo estava acompanhado do secretário Leonardo Pascoal e da professora Mariana Fonseca, que atua como coordenadora de Ensino Fundamental de toda a rede municipal e representou os profissionais da Smed no evento.

Agora, é necessário que a prefeitura regulamente o benefício, cujas primeiras gratificações têm previsão de serem pagas na folha de setembro.

Pascoal explica que o objetivo com a Geduc, proposta pelo município em maio, é incentivar a qualificação dos servidores para melhorar os índices educacionais de Porto Alegre — que ficou em penúltima colocada entre as Capitais no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023.

— Só iremos alcançar nosso objetivo de fazer de Porto Alegre uma referência nacional em educação se valorizarmos e qualificarmos quem atua diariamente garantindo acesso à educação aos nossos quase 70 mil estudantes — destacou o secretário.

Para receber a gratificação, os professores e servidores precisam cumprir requisitos, que ainda estão sendo revisados pela Smed. Entre eles, estão critérios como assiduidade, conduta funcional, desempenho profissional e contribuição efetiva para a melhoria dos indicadores educacionais. O valor das gratificações será proporcional à carga horária (20h, 30h ou 40h semanais).