Melo mantém diretor da EPTC e conclui montagem do primeiro escalão 

Pedro Bisch Neto é diretor da EPTC desde julho de 2023. Gustavo Roth / Divulgação

Mais de sete meses após o início do segundo mandato, o prefeito Sebastião Melo, enfim, concluiu a montagem do primeiro escalão — composto pelos secretários e diretores de autarquias. Na sexta-feira (1º), Melo confirmou a manutenção de Pedro Bisch Neto no comando da EPTC, cargo que ocupa desde julho de 2023.

A definição final esbarrava em negociações políticas para o cargo. O prefeito ofereceu espaço aos partidos em praticamente todas as secretarias e autarquias, mas desde a transição, em dezembro de 2024, deixou claro que só nomearia quem entendesse que tem competência para a função — independentemente de ser indicação partidária ou preferência da sua cota pessoal.

— Todos os cargos do governo foram reavaliados por ocasião da transição. Muitos foram discutidos com os partidos, foram feitas construções partidárias. Para a EPTC, nenhum nome prospectado superava o do Pedro Bisch Neto. Ele permanece pela gestão que vem fazendo, que é boa na nossa visão, pela experiência que ele tem, mostrou um bom desempenho — explica o secretário geral de governo, André Coronel.

Ainda em janeiro, Melo tinha a expectativa de definir até o final daquele mês a indicação para a direção da EPTC. Mesmo assim, o prefeito deixou claro não ter pressa para a definição, por entender que quem seguia na função tinha competência para isso, e que uma eventual troca só ocorreria se as recomendações da base fossem "melhor do que o que tem".

A conclusão da formação do primeiro escalão é vista por Coronel como "muito importante" para estabelecer um alinhamento geral do governo. O entendimento é que, passados alguns meses desde a posse dos novos secretários no início do ano, o momento é de nivelamento entre as pastas, o que permite maior compreensão do funcionamento da máquina pública e, por consequência, um desempenho melhor.

Troca no Previmpa

Além de Bisch Neto, o prefeito da Capital também anunciou troca na direção do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município (Previmpa). Quem assume é César Emilio Sulzbach, procurador municipal que estava ocupando o cargo de secretário-adjunto da Saúde.