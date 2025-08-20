Mais de 400 municípios do RS recebem prêmio por ampliar cobertura vacinal

Entrega dos certificados foi realizada no auditório do MPRS, em Porto Alegre. Arthur Vargas / Divulgação

Mais de 400 cidades gaúchas receberam nesta quarta-feira (20) o selo “Município Amigo da Vacina”, por terem alcançado as metas de cobertura vacinal em 2024. A iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público, reconhece os avanços na imunização contra doenças como sarampo, poliomielite e HPV.

Entre os premiados, 139 municípios receberam o selo ouro, concedido aos que atingiram as metas nas três vacinas avaliadas: pentavalente, tríplice viral e HPV. Outros 153 conquistaram o selo prata, por alcançarem duas das metas, e 123 receberam o selo bronze, por cumprirem ao menos um dos indicadores.

O objetivo da SES com o prêmio é estimular os municípios a manterem a prioridade da imunização e a expandirem a cobertura vacinal nos próximos anos, garantindo mais proteção à população gaúcha.

Durante a cerimônia, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou que o prêmio é resultado do trabalho conjunto de gestores, profissionais da saúde e comunidades locais.

— Quando se fala em proteger a vida, a nossa parceria no programa de reconhecimento Município Amigo da Vacina se torna viva e eficaz, com resultados objetivos. Entregar o certificado a 415 municípios mostra que estamos no caminho certo e que vacina boa é vacina no braço — afirmou.

A promotora de Justiça Cristiane Corrales, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos e da Saúde do MPRS, ressaltou que o desempenho das equipes municipais reforça a importância da vacinação como estratégia de saúde pública.

Na ocasião, também foi assinado um termo de cooperação entre o governo do Estado e o Sesc para ampliar o projeto Resgate de Coberturas Vacinais. A parceria prevê ações educativas em saúde, além da implantação de unidades fixas e móveis de vacinação para reforçar o acesso da população.