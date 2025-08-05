Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Conciliação em aberto
Mais de 23 mil credores já manifestaram interesse em receber precatórios com deságio no RS

Balanço parcial da rodada de conciliação foi fechado no dia 1º; manifestação de interesse vai até dia 15

Paulo Egídio

