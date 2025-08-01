Lula fica na obrigação de ligar para Trump e ter uma conversa franca

Lula precisa organizar uma pauta, tomar iniciativa e telefonar. EVARISTO SA / AFP

Foi a atenta repórter Raquel Krähenbühl, da TV Globo, que conseguiu arrancar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a frase que deixa o presidente Lula na obrigação de tomar a iniciativa do diálogo. A microentrevista foi reproduzida por Raquel em seu perfil no X:

Raquel: O senhor está aberto a negociar com o Brasil? O presidente Lula disse que gostaria de ligar para o senhor para marcar uma conversa. O senhor falaria com ele agora?

Trump: Ele pode falar comigo quando quiser.

Raquel: Então o senhor está aberto negociar as tarifas? Elas são negociáveis?

Trump: Ele pode falar comigo quando quiser.

Raquel: O que está na mesa para o Brasil?

Trump: Bem, vamos ver o que acontece, mas eu amo o povo brasileiro. Eu amo o povo brasileiro.

Raquel: Então, por que uma tarifa de 50%? Elas não parecem estar relacionadas ao comércio, senhor presidente.

Trump: As pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada.

A mesma Raquel tinha feito pergunta semelhante a Trump no dia 11 de julho. Naquele dia, ele respondeu:

— Talvez, em algum momento, eu possa falar com ele (Lula), mas não agora.

Confirmado o tarifaço — e a exclusão de quase 700 produtos exportados pelo Brasil —, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin dizem que o governo quer negociar. Chegou, pois, o momento de Lula tomar a iniciativa, mesmo sabendo que Trump pode tentar humilhá-lo, como fez com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

Se Trump está disposto a conversar, Lula precisa organizar uma pauta, tomar iniciativa e telefonar. Existe a barreira do idioma, já que o presidente não domina o inglês e o norte-americano não fala português, mas para isso existem os intérpretes na diplomacia.