Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Parceiro preferencial
Notícia

Lula e embaixador chinês trocam afagos em inauguração de fábrica de carros em São Paulo

Presidente brasileiro aproveitou o evento para critica o tarifaço e as falas de Trump

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS