Lula e embaixador chinês trocam afagos em inauguração de fábrica de carros em São Paulo

Um dia depois de Donald Trump ter dito que não se preocupa com a aproximação do Brasil com a China e que nenhum dos dois países está se saindo bem, o presidente Lula aproveitou a inauguração da fábrica da GWM em São Paulo para ressaltar o estreitamento dos laços com o país asiático.
— Enquanto uma empresa americana, como a Ford, vai embora do Brasil, enquanto a Mercedes, uma empresa alemã, que foi muito bem tratada aqui em São Paulo, vai embora, uma outra empresa, chinesa, vem ao Brasil — discursou Lula.
A GWM comprou a fábrica que era da Mercedes-Benz e foi fechada em 2020.
O embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, fez afagos ao Brasil:
— A China estará ao lado do Brasil para construir, juntos, uma comunidade do futuro compartilhada por um mundo mais justo e um planeta sustentável.
Lula criticou o tarifaço do governo Trump e a afirmação do presidente de que o Brasil é um “parceiro comercial horrível”:
— Eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado. O Brasil não tem o PIB que têm os americanos, o Brasil não tem o PIB que tem a China, mas nós temos um povo que merece respeito, um povo que tem orgulho de ser o que é — disse Lula.
O presidente voltou a defender o multilateralismo:
— Temos uma relação muito forte com a China, é nosso principal parceiro comercial, e vamos brigar para que volte o multilateralismo e para que os países possam ser tratados com igualdade de condições.
Sem citar os Estados Unidos, o embaixador chinês também aproveitou para mandar seu recado:
— O mundo é marcado por turbulência e desordem, com a proliferação da intimidação unilateral e a ordem e as regras internacionais gravemente prejudicadas.