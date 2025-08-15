Lula e embaixador chinês trocam afagos em inauguração de fábrica de carros em São Paulo

Geraldo Alckmin e Lula participaram da cerimônia de inauguração da fábrica da GWM em Iracemápolis (SP). Ricardo Stuckert / Divulgação

Um dia depois de Donald Trump ter dito que não se preocupa com a aproximação do Brasil com a China e que nenhum dos dois países está se saindo bem, o presidente Lula aproveitou a inauguração da fábrica da GWM em São Paulo para ressaltar o estreitamento dos laços com o país asiático.

— Enquanto uma empresa americana, como a Ford, vai embora do Brasil, enquanto a Mercedes, uma empresa alemã, que foi muito bem tratada aqui em São Paulo, vai embora, uma outra empresa, chinesa, vem ao Brasil — discursou Lula.

A GWM comprou a fábrica que era da Mercedes-Benz e foi fechada em 2020.

O embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, fez afagos ao Brasil:

— A China estará ao lado do Brasil para construir, juntos, uma comunidade do futuro compartilhada por um mundo mais justo e um planeta sustentável.

Lula criticou o tarifaço do governo Trump e a afirmação do presidente de que o Brasil é um “parceiro comercial horrível”:

— Eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado. O Brasil não tem o PIB que têm os americanos, o Brasil não tem o PIB que tem a China, mas nós temos um povo que merece respeito, um povo que tem orgulho de ser o que é — disse Lula.

O presidente voltou a defender o multilateralismo:

— Temos uma relação muito forte com a China, é nosso principal parceiro comercial, e vamos brigar para que volte o multilateralismo e para que os países possam ser tratados com igualdade de condições.

Sem citar os Estados Unidos, o embaixador chinês também aproveitou para mandar seu recado: