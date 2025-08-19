Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Líderes tucanos pressionam Maranata para migrar ao PSDB

Presidente do partido em Porto Alegre, Moisés Barboza, levou prefeito de Guaíba para almoço com vereadores e secretários da legenda

Henrique Ternus

