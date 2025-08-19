Líderes tucanos pressionam Maranata para migrar ao PSDB

Marcelo Maranata (de pé, à direita) foi recebido em almoço por líderes municipais do PSDB. Arthur Ghilardi / Divulgação

Líderes municipais do PSDB gaúcho levaram o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PDT), para um almoço no Chalé da Praça XV em uma nova tentativa de convencê-lo a trocar logo de partido. Mobilizados pelo presidente da legenda na Capital, vereador Moisés Barboza, parlamentares e secretários tucanos entregaram a Maranata uma ficha de filiação simbólica e um pin do partido. Participaram representantes do PSDB de Rio Grande, Viamão, Canoas, Guaíba e Porto Alegre.

Maranata já está com um pé e meio dentro do partido. Ele foi convidado a ingressar no PSDB pelo presidente nacional, Marconi Perillo, e pelo deputado Aécio Neves, com a promessa de liderar uma candidatura tucana ao governo do Estado em 2026. Com um discurso eufórico, o prefeito disse à coluna que fica lisonjeado com o convite e que deve anunciar sua decisão até o final de agosto.

— O que faltam são garantias que a gente precisa. Partido está fazendo esse movimento, e não pode fazer nada de cima pra baixo. Tem que ter harmonia no Estado de o partido saber que, apesar de o governador ter saído, essas lideranças que estão hoje no PSDB estão mobilizadas e vão dar garantias para a gente concorrer. É um partido com o qual me identifico — define Maranata.

O prefeito de Guaíba conta que já teve encontros com o ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan e com a ex-governadora Yeda Crusius. Ela deixou o PSDB no ano passado, mas estaria "entusiasmada" em participar da construção do projeto do partido para a eleição estadual.

— Ela quer participar. Me disse que está com saudade das caravanas tucanas e quer se sentir parte de um projeto e ajudar a construir — relata o prefeito, empolgado com o apoio que está recebendo dos líderes tucanos.