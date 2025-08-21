Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Fronteira Oeste
Notícia

Leite visita obras da barragem do Jaguari pela primeira vez e reforça conclusão em 2026

Estrutura começou a ser construída em 2009 e está prevista para ser entregue no ano que vem

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS