Leite reassume o governo e viaja a São Paulo para lançar a Expointer

Juliana Carvalho em recente encontro com Leite para tratar de medidas para Eldorado do Sul. Pablo Reis / Divulgação

No mesmo dia em que reassume o governo depois de uma semana de férias, o governador Eduardo Leite embarca para São Paulo no final da tarde desta segunda-feira (4) para o lançamento da Expointer no escritório da Invest RS.

Na capital paulista, Leite também participará da conferência de encerramento de um painel do Insper sobre mudanças climáticas, do programa Cidade +2°C.

Não está previsto encontro com outros governadores para tratar do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que tem tirado o sono dos industriais gaúchos. Se falar sobre a sobretaxa, será na entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, agendada antes do anúncio da retaliação por parte do presidente Donald Trump.

Antes de viajar para São Paulo, Leite anunciará, por volta das 15h, medidas importantes para a reconstrução de Eldorado do Sul, na prefeitura da cidade.