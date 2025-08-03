Leite reassume o governo e viaja a São Paulo para lançar a Expointer

No mesmo dia em que reassume o governo depois de uma semana de férias, o governador Eduardo Leite embarca para São Paulo no final da tarde desta segunda-feira (4) para o lançamento da Expointer no escritório da Invest RS.
Na capital paulista, Leite também participará da conferência de encerramento de um painel do Insper sobre mudanças climáticas, do programa Cidade +2°C.
Não está previsto encontro com outros governadores para tratar do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que tem tirado o sono dos industriais gaúchos. Se falar sobre a sobretaxa, será na entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, agendada antes do anúncio da retaliação por parte do presidente Donald Trump.
Antes de viajar para São Paulo, Leite anunciará, por volta das 15h, medidas importantes para a reconstrução de Eldorado do Sul, na prefeitura da cidade.
— Será um grande dia — comemora a prefeita Juliana Carvalho, que em recente encontro com Leite chorou ao saber que o Tribunal de Contas havia embargado a licitação para a atualização do projeto de contenção às cheias no município.